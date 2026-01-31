BM Güvenlik Konseyi: Kıbrıs Barış Gücü Süresi Uzatıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’taki Barış Gücü misyonunun görev süresinin uzatılmasını değerlendirdi.

BMGK’DA OYLAMA SONUCU

15 üyeden oluşan Güvenlik Konseyi’nde 13 üye, Barış Gücü’nün görev süresinin 31 Ocak 2027’ye kadar uzatılması yönünde oy kullanırken, Pakistan ve Somali bu oylamada ‘çekimser’ kaldı.

1964’TEN GÜNÜMÜZE

BM’nin en uzun süredir faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan Kıbrıs’taki Barış Gücü, 1964 yılından bu yana görev yapıyor ve her yıl görev süresi yenileniyor.