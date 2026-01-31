Hatay’da Feci Kaza: Öğretmen Hayatını Kaybetti

Hatay’ın Antakya ilçesinde, Ekinci Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, E.S. yönetimindeki 31 AU 991 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Hasan Çakır’ın kullandığı 31 AAT 79 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı.

ÖĞRETMEN AĞIR YARALANDI

Olayda otomobil büyük hasar alırken, Hasan Çakır’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine intikal eden polis, ambulans ve itfaiye ekipleri, duruma müdahale etti. Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, kısa sürede araçlarda sıkışan 5 kişiyi kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Çakır kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çakır’ın Altınözü ilçesinde, Sofular Mahallesi’ndeki Sofular İlkokulu’nda öğretmenlik yaptığı öğrenildi. Kazaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.