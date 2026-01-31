Hatay’da Feci Kaza: Öğretmen Hayatını Kaybetti

hatay-da-feci-kaza-ogretmen-hayatini-kaybetti

Hatay’ın Antakya ilçesinde, Ekinci Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, E.S. yönetimindeki 31 AU 991 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Hasan Çakır’ın kullandığı 31 AAT 79 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı.

ÖĞRETMEN AĞIR YARALANDI

Olayda otomobil büyük hasar alırken, Hasan Çakır’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine intikal eden polis, ambulans ve itfaiye ekipleri, duruma müdahale etti. Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, kısa sürede araçlarda sıkışan 5 kişiyi kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Çakır kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çakır’ın Altınözü ilçesinde, Sofular Mahallesi’ndeki Sofular İlkokulu’nda öğretmenlik yaptığı öğrenildi. Kazaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

BM Güvenlik Konseyi: Kıbrıs Barış Gücü Süresi Uzatıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'taki barış gücünün görev süresini bir yıl daha uzatma kararı aldı.
Gündem

ABD’nin İran’a Saldırı Planları Pazar Günü Başlayabilir

ABD'nin, pazar sabahı İran'a saldırı gerçekleştireceği yönünde basında çeşitli iddialar yer aldı.
Gündem

Giresun’da Feci Trafik Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bir kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
Gündem

Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan Vatandaşlar İçin Ekipler Görevlendirildi

Ağrı'daki yoğun tipinin ardından Kağızman-Ağrı karayolunda mahsur kalan iki kişi, kurtarma ekiplerinin çabalarıyla güvene alındı.
Gündem

Çanakkale’deki Kaza: İki Otomobil Çarpıştı Beş Yaralı

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucunda toplamda 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.