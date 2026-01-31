Malatya’da İstatik Duvarda Çökme Olayı Gerçekleşti

Malatya’da büyük bir toprak kayması meydana geldi.

TOPRAK KAYMASI SONRASI İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Gece saat 23.45 sularında, Battalgazi İlçesi Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde bulunan altı katlı bir apartmanda toprak kayması etkili oldu ve büyük bir gürültü ile istinat duvarı çöktü.

CADDENİN TRAFİĞE KAPATILMASI VE APARTMANLARIN BOŞALTILMASI

Olayın bildirilmesinin ardından polis, AFAD ekibi ve belediye hizmetleri olay yerine yönlendirildi. Çökmenin yaşandığı cadde tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bazı apartman sakinleri, tedbir amacıyla evlerini terk ederek dışarıda beklemeyi tercih etti.

İNCELEME VE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı ve ilgili ekiplerin bölgedeki çalışmaları hala devam ediyor.