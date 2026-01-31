BDDK’dan Kredi Kartları ve Kredilerde Yeni Düzenlemeler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarı sağlamak amacıyla koordineli makro ihtiyati kararlar çerçevesinde Bireysel Kredi Kartları ve İhtiyaç Kredilerinin Yeniden Yapılandırılması, Kredi Kartları ve Kredili Mevduat Hesaplarının Limitlerinin Belirlenmesi ile Konut Kredilerinde Kredi Değer Oranı Değişikliklerine dair önemli düzenlemeleri hayata geçirdi.

BDDK’DAN KREDİ KARTI, İHTİYAÇ VE KONUT KREDİLERİNE KAPSAMLI DÜZENLEME

Kurum, 31 Ekim 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe giren Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı doğrultusunda, 21 Ocak 2026 tarihli Finansal İstikrar Komitesi toplantısında alınan kararlarla, finansal kaynakların alt gelir gruplarına yönelik etkin kullanımının sağlanması, borçluluk düzeyinin gelirle uyumunu artırmak amacıyla çeşitli düzenlemelere gitti. Üzerinde durulan hususlar arasında, dolandırıcılıkla mücadele, yasa dışı bahis suçları ile etkin mücadele ve finansal tüketicinin korunması yer almakta.

KONUT KREDİLERİNDE KREDİ DEĞER ORANI DÜZENLEMESİ

Yeni düzenlemelere göre, konut kredilerinde kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranında birinci el – ikinci el ayrımı kaldırıldı. Ayrıca, 2010 sonrası inşa edilen ve C enerji sınıfına sahip konutlar, avantajlı kredi değer oranı uygulaması kapsamına alındı. Bu doğrultuda, enerji verimli ve depreme dayanıklı konutların alımının teşvik edilmesi amacıyla değişiklikler gerçekleştirildi. Tüketicilerin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konut sahibi olması durumunda, bu karar ile belirlenen oranların yüzde 75 azaltılarak uygulanmaya devam edileceği duyuruldu.

BİREYSEL KREDİ KARTI BORÇLARININ VE İHTİYAÇ KREDİLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME

Dönem borcunu kısmen veya tamamen ödememiş bireysel kredi kartları ile 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri, yapılandırma tarihindeki borç bakiyelerinin, kart sahibi tarafından 3 ay içerisinde talep edilmesi halinde azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilecek.

KREDİ KARTI LİMİTLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME

Kredi kartı limitlerine dair düzenleme çerçevesinde, kart sahibinin sektör genelindeki toplam kredi kartı limitinin, ilk yıl için aylık ortalama gelirinin azami iki katı, sonraki yıllarda ise azami dört katı olması gerekecek. Yeni kredi kartı çıkarılması veya mevcut kart limitlerinin artırılması işlemlerinde, gelir düzeyinin yalnızca bankalarca uygun belgeler üzerinden teyit edilmesi sağlandı.

Tüm bankalarda kart hamillerinin toplam kredi kartı limitlerinin 400 bin TL’yi aşması durumunda, son bir yıl içindeki en yüksek harcamanın yapıldığı dönemlerde kullanılmayan kart limitlerinin kısmi olarak azaltılacağı kararı alındı. Bankalar, tüm kart hamillerinin kredi kartı limitlerini, 1 Ocak 2027 tarihine kadar aylık veya yıllık ortalama gelirleriyle uyumlu hale getirmek adına düzenlemeler yapacak. Bu sayede düşük kredi kartı limitine sahip dar ve orta gelirli bireylerin mevcut limitleri korunacak, diğerlerinin ise yüksek kredi kartı limitleri gelir düzeyleriyle uyumlu hale getirilecek.

KREDİLİ MEVDAT HESABINA (KMH) İLİŞKİN DÜZENLEME

Bireysel müşterilere ait kredili mevduat hesap açılışları ve mevcut KMH limit artırımlarında, KMH limiti müşterilerin bankalarca uygun belgelerle tespit edilen aylık ortalama gelirinin iki katı olarak belirlenecek. Eğitim ödemeleri için tanınan KMH limitleri ise bu sınırlamadan muaf tutulacak ve uluslararası düzenlemelerle uyumlu olarak kullanılmayan KMH limitleri için bankaların sermaye yeterliliği oranları üzerinde ek yükümlülükler sağlanacak.