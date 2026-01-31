Atama Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı

atama-kararlari-resmi-gazete-de-yayimlandi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları çerçevesinde, çeşitli bakanlıklar ve üst düzey kamu kurumlarında bazı değişiklikler gerçekleşti. Atama ve görevden alınma işlemleri neticesinde, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na Hasan Suver atandı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ ile Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk görevlerinden alındı.

DİYANET İŞLERİNDE YENİ GÖREVLENDİRMELER

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yapılan atamalar doğrultusunda, Amasya İl Müftülüğü’ne Muş İl Müftüsü İbrahim Yavuz, Muş İl Müftülüğü’ne Nurullah Koçhan, Mersin İl Müftülüğü’ne Kırıkkale İl Müftüsü Mustafa Topal, Kırıkkale İl Müftülüğü’ne Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Kahramanmaraş İl Müftülüğü’ne Hasan Hüseyin Güller atandı. Gaziantep İl Müftülüğü’ne Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök, Tekirdağ İl Müftülüğü’ne Çanakkale İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, Çanakkale İl Müftülüğü’ne Hatay İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Hatay İl Müftülüğü’ne Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Bilecik İl Müftülüğü’ne Ahmet Aktürkoğlu atandı. İzmir İl Müftülüğü’ne Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Adıyaman İl Müftülüğü’ne Mustafa Düzgüney, Şırnak İl Müftülüğü’ne ise Arif Yeşiloğlu atandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NDA DEĞİŞİKLİKLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda da bazı atama işlemleri gerçekleştirilerek, Konya İl Müdürü Abdullah Neşeli görevden alındı. Yerine Yozgat İl Müdürü Arif Topal atanırken, Kilis İl Müdürlüğü’ne Kahramanmaraş İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, Kahramanmaraş İl Müdürlüğü’ne de Kilis İl Müdürü Emre Çalğan kaydırıldı.

BÜYÜKELÇİLİKLERDE GÖREV DEĞİŞİKLERİ

Dış politika alanında da büyükelçiliklerde yeni atamalar gerçekleşirken, Malta Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Protokol Genel Müdür Yardımcısı Barkın Kayaoğlu atandı. Ayrıca, Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Bilgin Özkan görevlendirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hatay’da Feci Kaza: Öğretmen Hayatını Kaybetti

Hatay'da minibüsün karşı şeride geçerek bir otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan ilkokul öğretmeni Hasan Çakır, hastanede hayatını kaybetti.
Gündem

BM Güvenlik Konseyi: Kıbrıs Barış Gücü Süresi Uzatıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'taki barış gücünün görev süresini bir yıl daha uzatma kararı aldı.
Gündem

ABD’nin İran’a Saldırı Planları Pazar Günü Başlayabilir

ABD'nin, pazar sabahı İran'a saldırı gerçekleştireceği yönünde basında çeşitli iddialar yer aldı.
Gündem

Giresun’da Feci Trafik Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bir kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
Gündem

Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan Vatandaşlar İçin Ekipler Görevlendirildi

Ağrı'daki yoğun tipinin ardından Kağızman-Ağrı karayolunda mahsur kalan iki kişi, kurtarma ekiplerinin çabalarıyla güvene alındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.