ABD’nin İran’a Yönelik Askeri Hazırlıkları Derinleşiyor

ABD HÜKÜMETİ İRAN’A SON DARBESİ İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI

ABD Genelkurmay Başkanı Bradford Cooper, yaptığı bir röportajda, ABD hükümetinin İran’a karşı son bir darbe vurmaya yönelik hazırlıklara başladığını açıkladı.

ATEŞKES SONRASI DURUMUN SOĞUTMASI

İran yönetiminin ateşkesin ardından ABD’nin barış anlaşması için sunduğu şartları kabul etmemesi, mevcut gerginliğin azalmasına neden oldu. Ancak, ABD, İran’ın bu koşulları kabul etmesi için son bir hamle yapmak üzere planlar yapıyor. Cooper, “kısa ve hızlı bir saldırı yaparak” İran’ın direncini kırmayı hedeflediklerini aktardı.

ASKERİ HAZIRLIKLAR GÜÇLENİYOR

ABD’nin, onlarca savaş gemisi, yüzlerce uçak ve on binlerce askeri İran çevresinde konuşlandırması dikkat çekerken, İran da saldırılar için en son teknoloji silahlarını hazırlık aşamasında bulunduruyor. Bu yeni silahların, olası bir kara taarruzuna destek vermesi bekleniyor.

DARK EAGLE SİSTEMİ ORTAYA ÇIKIYOR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran’ın balistik füze rampalarını hedef almayı amaçlayan “Dark Eagle” hipersonik füze sisteminin Orta Doğu’ya gönderilmesini istemiştir. Eğer bu talep onaylanırsa, bu özel sistem, daha önce hiç sahada yer almadığı için büyük bir öneme sahip olacak. Rusya ve Çin’in benzer sistemleri devreye aldığı bir dönemde, bu gelişme Washington’un teknolojik eksiklikleri kapatma çabası olarak değerlendiriliyor.

FÜZE RAMPALARININ HAREKETİ KAYGILARI ARTIRIYOR

Kaynaklar, İran’ın füze rampalarının mevcut “Hassas Vuruş Füzesi” menzilinin dışına taşınması sebebiyle bu kararın alındığını belirtiyor. İsimlerini açıklamak istemeyen yetkililer, söz konusu talebin kamuoyuna henüz yansımadığını ve nihai kararın verilmediğini ifade etti.

ATEŞKES DÖNEMİ VE GÜVENLİK ANALİZİ

Bölgede 9 Nisan’dan bu yana bir ateşkes uygulanmakta olsa da, ABD’nin bu askeri hazırlıkları, yeni saldırılara hazırlık yapıldığını gösteriyor. Forbes Ekonomi Savunma Lideri Becca Wasser, tarafların bu sakin dönemi silahlanma ve strateji geliştirmek için kullandığını dile getirdi. Wasser, “Gelecekteki çatışma dalgaları çok daha ölümcül olabilir ve taraflar bu zamanı hazırlık için değerlendiriyor.” ifadeleri ile durumu değerlendirdi.

YENİ TEKNOLOJİK FÜZELER GÜNDEME GELİYOR

Yaklaşık 2 bin 700 kilometre menzil kapasitesine sahip olan “Dark Eagle”, ses hızının beş katı hızla hareket etme yeteneğine sahip olup, hava savunma sistemlerini aşmayı başarıyor. Lockheed Martin tarafından geliştirilmiş olan bu füzelerin her birinin maliyeti yaklaşık 15 milyon dolar. Şu an en fazla sekiz adedi mevcut durumda.

İran ile geçmiş çatışmalar sırasında ABD, stoklarındaki gizli seyir füzelerinin önemli bir kısmını kullanmıştı. Bugünkü çatışmalar kapsamında yaklaşık 1.100 adet gelişmiş seyir füzesi ateşlendiği biliniyor. ABD, bölgede hava üstünlüğüne sahipken, İran hava sahasının bazı bölümleri hala risk taşıyor. Şimdiye kadar onlarca insansız hava aracı ve mürettebatlı savaş uçağı düşürülmüşken, gelişmiş hava savunma sistemlerine sahip İran’a karşı “Dark Eagle” gibi yüksek teknolojili silahların neden gerekli olduğu açık bir şekilde ortaya çıkıyor.