Trabzonspor’un Net Borcu 5 Milyar 27 Milyon TL Olarak Açıklandı

trabzonspor-un-net-borcu-5-milyar-27-milyon-tl-olarak-aciklandi

Trabzonspor’un NET BORCU AÇIKLANDI

Süper Lig temsilcisi Trabzonspor’un borç durumu hakkında güncel bilgiler aktarıldı.

Bordo-mavili kulüp, borç miktarıyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, “Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından, 2,2 milyar TL tutarındaki dönen varlıklar, enflasyon muhasebesi kaynaklı herhangi bir nakit çıkışı gerektirmeyecek olan 2,4 milyar TL ve yine ilişkili taraf işlemlerimiz netlendiğinde, şirketimizin 28 Şubat 2026 tarihi itibari ile net borcunun 5.027 milyar TL olduğu görülecektir” denildi.

Açıklamaya göre, kulübün mevcut borç miktarı 5 milyar 27 milyon TL olarak kaydedildi. Bu rakamın, Trabzonspor’un mali sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığı vurgulandı.

