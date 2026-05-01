Galatasaray’da Gabriel Sara İçin Transfer Gelişmesi

Galatasaray’ın orta sahada önemli bir rol üstlenen isimlerinden Gabriel Sara ile ilgili dikkat çekici bir transfer durumu ortaya çıktı. Brezilyalı futbolcuya Avrupa’dan gelen ilgi gün geçtikçe artıyor.

ASTON VILLA TRANSFER İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa’nın Gabriel Sara transferi için Galatasaray ile iletişime geçtiği bildirildi. Daha önce Napoli’nin de ilgisini çeken 26 yaşındaki futbolcu için rekabetin giderek büyüdüğü görülüyor.

SARAY-KIRMIZILI YÖNETİMDEN BEKLENTİLER ARTIYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin, kısa zaman içinde takımda vazgeçilmezlerden biri haline gelen Sara için belirleyeceği bonservis bedeli merakla takip ediliyor.

GÖSTERDIĞİ PERFORMANSLA DİKKAT ÇEKİYOR

Sezonun başında Norwich City’den 18 milyon euro karşılığında transfer edilen Gabriel Sara, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 42 maçta sahne aldı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, 6 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.