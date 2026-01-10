ABD’nin İran’a Yönelik Olası Askeri Senaryoları Değerlendiriliyor

Wall Street Journal gazetesinin, ismini vermek istemeyen ABD’li kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, Washington’un protestoların devam ettiği İran üzerindeki tutumu ve ülkedeki güncel gelişmeler değerlendirildi.

ABD’DE İRAN’A YÖNELİK OLASI ASKERİ SENARYOLAR MASADA

Söz konusu habere göre, Trump yönetimi bünyesindeki yetkililerin, ABD Başkanı’nın “tehditlerinin” devreye girmesi halinde İran’a yönelik olası saldırıların nasıl gerçekleştirileceği ve hangi stratejik noktaların hedef alınacağına dair ön görüşmeler yaptığı öne sürüldü. Yetkililerden biri, İran’da birçok askeri hedefe yönelik büyük ölçekli hava saldırısının üzerinde durulan seçeneklerden biri olduğunu belirtti.

İRAN, BELKİ DE DAHA ÖNCE HİÇ OLMADIĞI KADAR ÖZGÜRLÜĞE BAKIYOR

Başka bir kaynak ise izlenecek eylem planı hakkında net bir uzlaşı sağlanamadığını, olası bir saldırı için herhangi bir askeri teçhizat ya da personelin sevk edilmediğini ifade etti. Bu görüşmelerin “normal planlamanın bir parçası” olduğu iddiaları dile getirilirken, yakın zamanda İran’a yönelik bir saldırı işareti bulunmadığı savunuldu. Donald Trump, İran’daki protestoları yakından takip ettiklerini belirterek, “İranlı liderlere şunu söylüyorum, ateş açmasanız iyi olur, çünkü biz de ateş etmeye başlarız.” şeklinde konuştu. Trump, ayrıca “İran, belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

İRAN’DAKİ GÖSTERİLER

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz kurlarına karşı önemli oranda değer kaybetmesi ve ekonomik sorunlar sebebiyle Tahran Kapalı Çarşı’da esnafın başlattığı protestolar, ülke genelinde birçok kente yayıldı. Gösterilerde ölen ya da yaralananlar hakkında resmi açıklamalarda bulunulmazken, insan hakları aktivistleri 9 Ocak’ta (gösterilerin 13. gününde) yayımladığı raporunda, 15’i emniyet görevlisi toplamda 65 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok kişinin yaralandığını ve 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Ayrıca, başka bir haber kaynağı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568’e, milis gücünün ise (Besic) 66’ya ulaştığını duyurdu. Ülke genelindeki olaylar sırasında kamu kurumları ve araçlar zarar görürken, başkent Tahran’da da “Dışarı çıkmayın.” uyarısı yapıldı.