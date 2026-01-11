Kamu Gözetim Kurumu Denetim İzni İptalleri Gerçekleştirdi

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NDAN ÖNEMLİ DENETİM KARARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Gözetim Kurumu, 10 denetim kuruluşunun ve 13 sorumlu denetçinin faaliyet izinlerini iptal etti. Konkordato talepleri, İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde düzenleniyor. Borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen ya da ödeyememe tehlikesiyle karşı karşıya olan şirketler, gerekli ödemeleri yapabilmek veya olası bir iflastan kurtulmak için konkordato talep edebiliyor. Bu süreçte, konkordato talebinde bulunacak şirketler, borçlarını nasıl ödeyeceklerine dair bir ön proje hazırlıyor.

KONKORDATO RAPORLARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Konkordato ön projesi, Kamu Gözetim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından Türkiye Denetim Standartları’na uygun olarak denetleniyor. Denetim sonucunda, sürece dair bir makul güvence raporu hazırlanması ve bu raporun konkordato talebinde bulunulurken ilgili mahkemeye sunulması gerekiyor. Bu raporlar, konkordato davalarında oldukça önemli bir yere sahip. Bu nedenle, denetimlerin yapılması durumunda denetim kuruluşu tarafından ilgili kuruma bildirimde bulunulması zorunluluğu bulunuyor.

KONSOLİDE RAPORLAŞMA İHTİYACI

Kamu Gözetim Kurumu, konkordato denetimlerine yönelik inceleme faaliyetlerini sürdürüyor. Yapılan incelemelerde, kuruma bildirilmeyen pek çok konkordato denetimi olduğu tespit edildi. Adalet Bakanlığı’na ait verilere göre, 2021-2025 yılları arasında yapılan konkordato talep sayısı toplam 5 bin 293 olarak belirlenirken, bunlardan yalnızca 2 bin 83’ünün kuruma bildirildiği görüldü. Kamu Gözetim Kurumu’na gönderilen denetim raporlarının yüzde 87’sinin sadece 16 denetim kuruluşu aracılığıyla yapıldığı belirlendi.

DENETİMDE YETERSİZLİK TESPİT EDİLDİ

Kamu Gözetim Kurumu’nun incelemeleri, bazı raporların 1 ila 7 gün gibi kısa bir sürede hazırlandığını ortaya koydu. Ayrıca, 5 bin ila 10 bin lira gibi, işin niteliği ile uyuşmayan bedeller üzerinden denetim sözleşmeleri yapıldığı, yetersiz ve uygun denetim kanıtları toplanmaksızın raporlar hazırlandığı belirlendi. Bu bulgular doğrultusunda, söz konusu denetim kuruluşlarına çeşitli müeyyideler uygulama kararı alındı.

İDARİ MÜEYYDE UYGULANDI

Bu çerçevede, 10 denetim kuruluşu ve 13 sorumlu denetçinin faaliyet izni iptal edildi. Ayrıca, 1 denetim kuruluşunun konkordato denetim yetkisi 2 yıl, 3 sorumlu denetçinin ve 4 denetçinin faaliyet izni 2 yıl askıya alındı. Ek olarak, 3 denetim kuruluşu ve 1 sorumlu denetçiye uyarı yaptırımı uygulandı ve 14 denetim kuruluşuna toplam 82 milyon 119 bin 151 lira idari para cezası kesildi. Kamu Gözetim Kurumu, konkordato raporlarına yönelik incelemelerini devam ettiriyor.

SUİSTİMALİ ENGELLEME AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kamu Gözetim Kurumu’nun konkordato denetimi yapan kuruluşlara yönelik sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtirken, “Konkordato müessesini suistimal eden firmalara ve aracılarına yönelik cezaları ağırlaştırmak için gereken tüm çalışmaları kararlılıkla yürütüyoruz” dedi. Şimşek ayrıca, Adalet Bakanlığı ile bu konuda ortak bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti ve “Konkordato sürecinin daha sağlıklı işlemesi ve amacına uygun şekilde şirketlerin iflastan kurtulmasına imkan sağlayacak adımlar atıyoruz” şeklinde ekleme yaptı.