Fenerbahçe’nin Derbi Zaferi: Guendouzi’nin Çılgın Başlangıcı

fenerbahce-nin-derbi-zaferi-guendouzi-nin-cilgin-baslangici

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile mücadele etti. Sarı-lacivertli takım, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilen karşılaşmayı 2-0 kazanarak, tarihi dördüncü kez Süper Kupa’yı kazandı.

TEK ANTRENMANLA DERBİYE ÇIKMA

Fenerbahçe’nin yeni transferi Matteo Guendouzi, derbiden iki gün önce resmi imzayı atarak İstanbul’a geldi. Transfer işlemlerinin ardından tek bir antrenman yaparak maç kadrosuna dahil edildi.

KUSURSUZ BAŞLANGIÇ

Mücadeleye ilk 11’de başlayan Guendouzi, Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkan ilk maçı oldu. 26 yaşındaki futbolcu, ayrıca ilk derbisine de çıkmış oldu. Nitekim, 28. dakikada ceza sahası dışından attığı golle fileleri havalandırarak, etkileyici bir başlangıç yaptı.

AVRUPA BASINI DUYDU

Guendouzi’nin bu performansı, Avrupa basınından da yankı buldu. Derbinin yıldız oyuncusu için yapılan değerlendirmeler arasında, “ÇILGIN HAFTA” ifadesi dikkat çekiyor. L’Equipe ise “Lazio’ya veda, Fenerbahçe’ye rekor transfer, Galatasaray derbisinde gol: Matteo Guendouzi’nin çılgın haftası.” şeklinde yorumda bulundu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaray Başkanı Özbekten Taraftara Özür Açıklaması

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye yenilmesinin ardından başkan Dursun Özbek taraftarlardan özür diledi ve sonuçtan duyduğu üzüntüyü ifade etti.
Gündem

Dursun Özbek Derbi Sonrası Sert Tepkilerde Bulundu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisinin ardından kulübün sosyal medya platformunda bir açıklama yaptı.
Gündem

İran Cumhurbaşkanından Protestolar Üzerine Açıklama

İran'da hayat pahalılığıyla başlayan ve rejim karşıtı protestolar 180 kente yayıldı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, müesses nizamın halkı dinlemeye hazır olduğunu açıkladı.
Gündem

Fatih Ürek Yoğun Bakımda 88 Gündür Mücadele Veriyor

88 gündür yoğun bakımda yatan Fatih Ürek’in durumu ciddi. 15 Ekim 2025’te yaşadığı kalp krizi sonrası sanatçıya yönelik destek mesajları sürüyor. Yeni bir gelişme henüz ulaşmadı.
Gündem

Fenerbahçe 40 Milyon Euro İle Ademola Lookman Peşinde

Fenerbahçe, Süper Kupa zaferi sonrası Matteo Guendouzi transferine ek olarak yeni bir büyük transfer için hazırlıklara başladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.