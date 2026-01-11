Fenerbahçe’nin Derbi Zaferi: Guendouzi’nin Çılgın Başlangıcı

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile mücadele etti. Sarı-lacivertli takım, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilen karşılaşmayı 2-0 kazanarak, tarihi dördüncü kez Süper Kupa’yı kazandı.

TEK ANTRENMANLA DERBİYE ÇIKMA

Fenerbahçe’nin yeni transferi Matteo Guendouzi, derbiden iki gün önce resmi imzayı atarak İstanbul’a geldi. Transfer işlemlerinin ardından tek bir antrenman yaparak maç kadrosuna dahil edildi.

KUSURSUZ BAŞLANGIÇ

Mücadeleye ilk 11’de başlayan Guendouzi, Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkan ilk maçı oldu. 26 yaşındaki futbolcu, ayrıca ilk derbisine de çıkmış oldu. Nitekim, 28. dakikada ceza sahası dışından attığı golle fileleri havalandırarak, etkileyici bir başlangıç yaptı.

AVRUPA BASINI DUYDU

Guendouzi’nin bu performansı, Avrupa basınından da yankı buldu. Derbinin yıldız oyuncusu için yapılan değerlendirmeler arasında, “ÇILGIN HAFTA” ifadesi dikkat çekiyor. L’Equipe ise “Lazio’ya veda, Fenerbahçe’ye rekor transfer, Galatasaray derbisinde gol: Matteo Guendouzi’nin çılgın haftası.” şeklinde yorumda bulundu.