Trafik Kanunu Teklifinin Görüşmeleri Devam Edecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, trafik cezalarının artırılmasına dair düzenlemeleri içeren Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelere devam edecek. Genel Kurul haftalık çalışmalarına 13 Ocak Salı günü başlayacak ve teklifin içeriğini ele alacak.

İLK ALT MI ADIM KABUL EDİLDİ

Teklifin ilk altı maddesi kabul edildi. Bu düzenlemeye göre, tescil plakasında değişiklik yaparak plakanın farklı okunmasına ya da okunamamasına neden olan sürücüler 140 bin lira idari para cezası alacak ve aracı 30 gün süreyle trafikten men edilecek. Yük taşımacılığında kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramdan fazla olan motorlu taşıtlar ile yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil 17’den fazla oturma yeri bulunan araçlar için takograf bulundurulması zorunlu hale getirilecek. Ayrıca, şehir içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenler 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla ihlal edenler 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla hız ihlali yapanlar ise 90 gün süreyle sürücü belgelerinden mahrum kalacak.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERİLMELİ

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücüler 15 bin lira idari para cezasıyla karşılaşacak. Cankurtaran, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar, itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yol vermeyen ya da gerekirse durmayan sürücüler 46 bin lira idari para cezası alacak ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak. Trafikte başka bir aracı saldırı amacıyla sürekli takip eden ya da bu amaçla aracından inen sürücülere ise 180 bin lira para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

ÇEVREYE ZARAR VEREN GÜRÜLTÜLER

Araçlardaki değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkarması durumunda sürücü 16 bin lira idari para cezasına çarptırılacak. Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazası nedeni olan sürücülerin belgeleri ise 60 gün süreyle geri alınacak. Geri alım süresi sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçerek sürücü belgesi almasına engel bir durum olmadığı belirlenirse belgeler iade edilecek. Seyir halindeyken cep veya araç telefonu gibi iletişim cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira ceza uygulanacak ve belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak. Ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazalarında olay yerinden izinsiz ayrılan sürücülere ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

KOMİSYONLARDAKİ GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Plan ve Bütçe Komisyonunda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündeme alınacak. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, fahiş site aidatlarına ilişkin düzenlemeleri de kapsayan Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Ayrıca, Plan ve Bütçe Komisyonu, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin kurulmasına dair düzenlemeleri ele alacak. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu ise Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler Raporu’nu görüşmek üzere toplanacak. Salı ve çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.