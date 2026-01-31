ABD’nin İran’a Yönelik Saldırı Planları Gündemde

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yapılacak olan anlaşma için belirlediği son tarih hakkında açıklamalarda bulunarak, İran’a doğru hareket eden Amerikan donanmasının, Venezuela için Karayipler’e gönderilen filo kadar değil, daha büyük olduğunu ifade etti. Ülke basını, Tahran’ın Washington’un önerilerini geri çevirdiğini ve iki ülke arasındaki gerilimlerin yeniden yükseldiğini aktardı.

SALDIRI TARİHİ BELLİ OLDU

Haber kaynaklarının aktardığına göre, üst düzey ABD askeri yetkilileri, Orta Doğu’daki önemli bir müttefik ülkenin liderine, Başkan Trump’ın bu hafta sonu İran’a karşı bir saldırıya onay verebileceği bilgisini iletti. Eğer Washington bu yönde bir karar alırsa, saldırıların en erken pazar günü başlayabileceği öne sürüldü. Bahsi geçen bilgilendirmenin, ABD’nin bölgedeki askeri ve diplomatik analizleri çerçevesinde müttefik ülkeye aktarıldığı belirtiliyor. Ayrıca, başka bir kaynak, ABD’nin pazar sabahı İran’a yönelik bir saldırı gerçekleştireceğini de duyurdu.