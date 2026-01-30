ABD’nin İran’a Yönelik Saldırılardaki Askeri Hazırlıkları Devam Ediyor

ABD MERKEZLİ CBS NEWS’DEN ÖNEMLİ HABER

ABD’nin İran’a yönelik askeri hazırlıkları sürüyor. Bu çerçevede, bölgedeki muhriplerin sayısının 6’ya ulaştığı bildiriliyor. İsim verilmeyen bir ABD Donanması yetkilisi, “USS Delbert D. Black” muhribinin Ortadoğu’ya konuşlandırıldığını duyurdu. Ayrıca bölgede 3 savaş gemisi ve “USS Abraham Lincoln” uçak gemisinin de bulunduğu ifade ediliyor.

TÜRKİYE’YE YER VEREN DETAYLAR

Yetkililer, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bölgedeki ülkelerin, ABD ile İran arasında etkin bir diplomatik diyalog zemini oluşturmaya çalıştığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak’ta sosyal medya üzerinden paylaştığı bir mesajda, İran’a doğru büyük bir Armada’nın hareket ettiğini duyurmuş ve Tahran yönetimine anlaşma yapma çağrısında bulunmuştu. Trump, aksi takdirde daha ciddi bir saldırı düzenlenebileceği uyarısında bulundu.

USS ABRAHAM LINCOLN’UN ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ FİLO

Trump, bu Armada’nın “USS Abraham Lincoln” uçak gemisinin öncülüğünde olduğunu ve Venezuela’ya gönderilen filo ile karşılaştırıldığında daha büyük bir deniz gücü taşıdığını vurguladı. Filo için, “Gerekirse hızlı ve şiddetli şekilde görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) 26 Ocak’ta açıkladığı üzere, “USS Abraham Lincoln” taarruz grubunun bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla Ortadoğu’ya konuşlandırıldığı belirtildi.

