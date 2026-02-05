Ufuk Özkan Ameliyatı Sonrası İlk Açıklama Geldi

Türkiye’nin öne çıkan oyuncularından Ufuk Özkan, bir süre boyunca sürdürdüğü sağlık mücadelesinde önemli bir aşama kaydetti. Karaciğer yetmezliği teşhisi ile tedavi altında olan ünlü isim, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü’nde geçirdiği ameliyatı başarıyla tamamladı. Yaklaşık 11 saat süren operasyon sonrası açıklama yapan uzman doktor, “Hastamızı şimdi yoğun bakıma alıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yakın takibine devam edeceğiz. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor” dedi. Özkan’ın sağlık durumu hakkında kardeşi de bilgi verirken, donör olan arkadaşından da ilk mesaj geldi.

KARDEŞİNDEN MÜJDELİ HABER

Ufuk Özkan’ın kritik ameliyatının ardından kardeşi Umut Özkan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Haberler harika çok şükür. Resmen mutluluktan uçacağım havalara Allah’ım sen büyüksün. Gelmiş geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

DOSTUNDAN ANLAMLI PAYLAŞIM

Ameliyat sırasında Ufuk Özkan’a donör olan Salih Kıvırcık, 11 saatlik operasyon sonrası sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. Hastane odasından fotoğrafını paylaşan Kıvırcık, “11 saatlik ameliyatımız bitti. Şimdi zorlu bir süreç bizi bekler” notunu düştü.

Ameliyat öncesi, donörü ve arkadaşı Salih Kıvırcık ile fotoğraf paylaşan Özkan, moralinin yüksek olduğunu belirterek “Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum” şeklinde açıklama yapmıştı.

Destek veren herkese teşekkür eden Ufuk Özkan, nakil sürecinde yanındaki Salih için, “Artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça, öz kardeşimdir” dedi. Özkan ayrıca, kardeşleri Umut ve Alper Özkan’ın yanında, sürecin işleyişinde katkı sunan doktorlar ve sağlık çalışanlarına da şükranlarını sunarak, özellikle sağlık ekibinin desteğinin kendisi için çok değerli olduğunu ifade etti.

