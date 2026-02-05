Beşiktaş Hyeon-gyu Oh Transferini Resmen Duyurdu

Beşiktaş, Genk forması giyen 24 yaşındaki forvet Hyeon-gyu Oh’u 14 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna dahil etti. Kulüp, Hyeongyu Oh’un transferiyle ilgili olarak yapılan anlaşmayı kamuya duyurdu.

TRANSFER Anlaşması

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Hyeongyu Oh’un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. KRC Genk kulübüne toplam transfer bedeli olarak 14.000.000 Avro ödenecektir.” denildi.

YENİ DÖNEM

Ayrıca, oyuncu ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar 3,5 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.