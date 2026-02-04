ABD’nin İran ile Müzakereler İçin Teklifini Reddettiği Ortaya Çıktı

ABD İLE İRAN ARASINDA GÖRÜŞMELERDE ANLAŞMAZLIKLAR

ABD ile İran arasında Umman’da gerçekleştirileceği düşünülen müzakere görüşmeleri öncesi, yer ve görüşmenin formatına ilişkin anlaşmazlık gündeme geldi. ABD basınında yer alan haberlere göre, İran’ın görüşmenin yeri ve formatıyla ilgili yaptığı değişiklik teklifini ABD’nin reddettiği duyuruldu.

ABD, İRAN’IN TEKLİFİNİ REDDETTİ!

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yapılması öngörülen görüşmenin Türkiye’de gerçekleştirilmesinin planlandığını ancak İran’dan çelişkili açıklamalar geldiğini ifade etti. Rubio, “İranlıların belirli bir formatı kabul ettiğini düşünüyorduk. Bu her ne sebeple ise değişmiş gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.