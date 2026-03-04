El Mencho Altın Tabutla Son Yolculuğuna Uğurlandı

59 YAŞINDAKİ KARTEL LİDERİ EL MENCHO, YAKALANDI

Meksika’da ‘El Mencho’ olarak bilinen 59 yaşındaki Nemesio Oseguera Cervantes, kurduğu Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ile ülkedeki en güçlü ve en kanlı karteli yönetiyordu. Uyuşturucu kaçakçılığı, gasp, yakıt hırsızlığı ve federal yetkililere yönelik saldırılarıyla ön plana çıkan Oseguera, yıllardır ABD hükümetinin 15 milyon dolarlık ödül koyduğu en çok aranan kişiler arasında yer alıyordu. Uzun süre dağlık alanlarda saklanarak kaçmayı başarmıştı.

KARTELİN LİDERLİĞİNE SON VEREN BASKIN

Meksika ordusu, ABD istihbaratının yardımıyla Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa kasabasında kapsamlı bir hazırlık sürecinin ardından baskın düzenledi. Özel kuvvetler, El Mencho’yu, iki korumasıyla birlikte saklandığı ikamette ele geçirdi. Çatışmada ağır yaralanan kartel lideri, Meksiko’ya sevk edilmesi sırasında yolda yaşamını yitirdi.

TUVANA KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Operasyon sırasında yaşanan çatışmalarda 8 kartel üyesinin yanı sıra toplamda 25 ulusal muhafızın hayatını kaybettiği bildirildi. CJNG militanları, 15 eyalette yolları bloke ederek, araçları ve iş yerlerini ateşe verdi. Resmi kaynaklara göre, bu misilleme saldırıları sonucunda 60’tan fazla kişi yaşamını yitirdi.

ALTIN TABUTLA DEFNEDİLDİ

El Mencho’nun cenazesi, ailesinin talebi üzerine federal yetkililer tarafından teslim alındı. Cenaze töreni, Guadalajara’nın Zapopan bölgesindeki bir mezarlıkta gerçekleştirildi. Törenin en dikkat çekici unsuru, El Mencho’nun cenazesinin yer aldığı altın kaplama tabut oldu. Beş kamyon dolusu çiçek, kartel şarkıları çalan bir bando ve yüzlerce katılımcının yer aldığı defin, yoğun askeri güvenlik önlemleri altında tamamlandı.