Kırklareli’nde Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu Gerçekleşti

Kırklareli’nde telefon dolandırıcılarına karşı operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat eden Hasan Ü, kendisini arayan kişilerin kredi kartı aidatları ve sigorta geri ödemesi bahaneleriyle 2 milyon lira dolandırıldığını ifade ederek şikayette bulundu.

BEŞ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde, banka hesap hareketlerinin incelenmesi neticesinde suça karıştığı belirlenen beş şüpheli belirlendi. Kırklareli, Denizli, Hatay ve İstanbul’da eş zamanlı yapılan operasyonlarda beş şüpheli yakalandı. Şüpheliler, işlemleri için Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.