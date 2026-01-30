ABD’nin İran Tehdidi: Askeri Müdahale Seçenekleri Masada

Orta Doğu’da gerginlik artış gösteriyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehdidinin devam etmesi, her iki taraftan ardışık açıklamalara yol açtı. ABD’nin olası askeri müdahalesi konusundaki belirsizlik sürerken, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’ten dikkat çekici bir değerlendirme geldi.

İRAN NÜKLEER KABİLİYETİ PEŞİNE DÜŞMEMELİ

Hegseth, İran’ı tehdit ederken, Venezuela’da gerçekleştirilen operasyonu örnek göstererek, “İran’a bir anlaşma yapmaları için tüm seçeneklerin masada olduğunu net bir şekilde ifade ediyoruz. Nükleer kabiliyet peşine düşmemeliler” dedi.

AKSİ HALDE HAZIRIZ, TIPKI VENEZUELA’DA YAPTIĞIMIZ GİBİ

Hegseth, “Aksi halde Başkanın Savunma Bakanlığı’ndan beklediği her neyse onu yerine getirmeye hazırız. Tıpkı bu ay Venezuela’da yaptığımız gibi” şeklinde sözlerini sürdürdü.