Şeyma Subaşı’ndan Bikinili Paylaşımlara Sınırlandırma

ŞEYMA SUBAŞI’NDAN CESUR PAYLAŞIMLARA SINIR

Şeyma Subaşı, yaptığı son paylaşımda, “Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz” diyerek, cesur içeriklerine bir sınır koyacağını duyurdu. Ocak 2026 tarihinde yapılan Adli Tıp Kurumu raporu, Subaşı’nın uyuşturucu soruşturmasındaki durumunu netleştirmişti. Raporda, yapılan saç ve kan analizlerinde kokain, kokain metabolitleri ve ketamin kullanımına dair bulgulara yer verildi.

HUKUKİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Subaşı, daha önce savcılıkta verdiği ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını kabul etti. Havalimanında gözaltına alındıktan sonra ifade veren ünlü isim, “yurt dışına çıkış yasağı” ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sosyal medya üzerinden soruşturma sürecine dair sık sık Kuran-ı Kerim sayfaları paylaşan Subaşı’nın, “Kalbimin yönü derinleşti” şeklindeki ifadeleri de dikkat çekti.

MADDİ VE MANEVİ DÖNÜŞÜM YANSIMALARI

Bikini yasağına karar vermesi, takipçileri tarafından manevi bir dönüşüm çabası olarak değerlendiriliyor. Uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından yeni bir başlangıç yapmak istediğinin sinyallerini veren Subaşı, bu süreçte daha dikkatli bir yaşam tarzına yöneliyor.