Dövizdeki Yükseliş Altın ve Gümüşü Çökertebilir

KÜRESEL PİYASALARDA BELİRSİZLİK METALLERE YÖNLENDİRİYOR

Küresel borsa ortamındaki belirsizlik, yatırımcıların gözlerini güvenli liman olarak görülen metallere çevirmesine yol açtı. Bu durum, altın ve gümüş fiyatlarının tarihi zirveleri zorlarken, ABD dolarındaki iyileşme değerli metallerin fiyatlarını olumsuz etkiledi. Doların güçlenmesiyle birlikte altın fiyatları, 21 Ekim tarihinden bu yana görülen en yüksek günlük düşüş oranıyla birlikte yüzde 5,7 azalarak kaydedildi. Gümüş fiyatları da benzer bir şekilde yüzde 8,4 gerileme yaşadı.

ONS ALTIN FİYATI DÜŞÜYOR

Spot altın, New York saatiyle 11:27’de yüzde 2,5 kayıpla ons başına 5 bin 288 dolardan işlem gördü. Gümüş ise ons başına 112,7 dolardan değer buluyor. Bu düşüşler, yatırımcıların piyasalardaki belirsizlikteki etkilerini ve dolardaki dalgalanmaları yansıtıyor.

BITCOIN’DE GERİLEME DEVAM EDİYOR

Bitcoin, global riskli varlıklar üzerindeki satıcı baskısının etkisiyle iki ayın ardından ilk kez 85 bin doların altına geriledi. Özellikle teknoloji hisselerindeki düşüş ile beraber, kripto para birimi üzerinde de baskı oluşuyor. Bu durum, yatırımcıların risk algısını yeniden değerlendirmesiyle ilişkilendiriliyor.