Cemil Tugay AK Parti İddialarını Yalanladı

cemil-tugay-ak-parti-iddialarini-yalanladi

Siyasetin gündemi oldukça hareketli. Son zamanlarda AK Parti’ye katılan isimlerin sayısında kayda değer bir artış gözlemleniyor.

AK PARTİ’YE KATILIM İDDİALARI

Özellikle CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında, AK Parti’ye katılacağına dair iddialar sıkça gündeme geliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, bu konuya dair değerlendirmelerde bulunmak üzere bir basın toplantısı düzenledi. Daha önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile yaşanan gerginlikleri de dile getiren Tugay, hakkındaki siyasi spekülasyonlara yanıt verdi.

BULUŞMALARIN AMACI İZMİR

Bakanlarla çektiği fotoğraflar üzerinden yayılan “parti değiştirecek” söylentilerini yalanlayan Tugay, bu tür iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti. Görüşmelerinin tek amacının İzmir’e hizmet etmek olduğunu ifade eden Tugay, “Yakın çevrem yüzüme bakmaz” şeklindeki sözleriyle bu söylentilerin temelsiz olduğunu aktardı.

Cemil Tugay, “Benimle bu konuyla ilgili hiçbir AK Partili temas kurmadı. Ben 59 yaşındayım. Bunca yıldır bir dünya görüşüm, hayata bakışım var. Bunları bir günde yok sayıp AK Parti’ye geçsem öncelikle yakın çevremdekiler yüzüme bakmaz” dedi. Tugay, mevcut yönetim anlayışıyla bir iş yapmanın mümkün olmadığını savunarak, “Bu iddiaların tamamı asılsız. Biz liyakat esaslı işe alım yapıyoruz. Demokrasi ile belediyeyi yönetiyoruz. Sadece tek bir kişiye sorarak icraat yapan bir partide bunlar nasıl olabilir? Dünya görüşümüzle uyuşmaz” ifadelerini kullandı.

