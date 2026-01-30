Rusya Altın Rezervlerinde Tarihi Zirveye Ulaştı

Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, Moskova’da gerçekleştirdiği basın toplantısında, çeşitli kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda mutabakat sağlandığını ve alınan kararın hızlı bir şekilde Başkanlık İdaresi’ne iletilmesini beklediklerini ifade etti.

REZERVLERDEKİ YENİ DÖNEM

Rusya, vatandaşların altın ihracatında kısıtlamalar uygularken, devlet rezervlerini tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştırmaya devam ediyor. Kasım 2025 verilerine göre, ülkenin altın rezervleri tarihsel olarak ilk kez 300 milyar dolar barajını geçti.

STRATEJİK PAYDA REKOR

Rusya’nın toplam uluslararası rezervleri içerisinde altının oranı %42,3’e çıkarak bir rekor seviyeye ulaşmış durumda.