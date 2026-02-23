Dilan Polat Hamileliğini Aileyle Paylaştı

dilan-polat-hamileligini-aileyle-paylasti

Sosyal medyada tanınan fenomen Dilan Polat’ın 9.5 ay süren cezaevindeki süreci, 2024 yılının 19 Ağustos’unda sona ermişken, eşi Engin Polat’ın cezası ise 4 Eylül’de 10 ayın ardından tamamlandı.

İKİ ÇOCUKLARI VAR

Cezaevinden çıkmadan önce 3. çocuğu için hamile kalmak amacıyla tedavilere başlayan Dilan Polat, bir hayalini daha gerçekleştirerek yeni bir adım attı.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ

2025 yılının son aylarında tüp bebek tedavisine yeniden başlayan Dilan Polat, hayalindeki üçüncü çocuk için gerekli işlemleri başlattı. 6 gün önce embriyo transferi gerçekleşti ve Polat Ailesi, bebeğin tutunup tutunamayacağına dair sonuçları beklemeye koyuldu.

MÜJDELİ HABERİ PAYLAŞTI

Dilan Polat, masaya tatlı getiriyormuş gibi bir jestle eşi Engin Polat, kızı Nilda ve oğlu Milan Efe’ye hamile olduğunu açıkladı. İlk testi yaptığı anları Instagram hesabında paylaşan Dilan Polat’a, takipçileri tarafından yoğun ilgi ve yorum yağdı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Diyanet’ten Sanal Bahis Ve Kumar Konusunda Uyarı

Sanal bahis ve şans oyunlarının İslam’a göre haram olduğu belirtilerek, bu faaliyetlerin birey ve toplum üzerinde ciddi zararlar yarattığı ifade edildi.
Gündem

Pansiyonlu Okullara Yeni Düzenleme Hazırlığı Başladı

Türkiye'nin köklü okulları arasında yer alan Kabataş, Kadıköy Anadolu ve Cağaloğlu gibi liselerde ikili puan sistemine geçiş yapılıyor.
Gündem

Trump’tan Vergi Artışı Açıklaması Ekonomik Belirsizliği Tetikledi

Trump'ın küresel tarifeleri artırma kararının ve ABD-İran gerginliğinin etkisiyle kripto piyasasında düşüş yaşandı; Bitcoin 64,700 dolara gerileyerek piyasa değeri 2,23 trilyon dolara düştü.
Gündem

İstihdamı Koruma Programı İmalat Sektörüne Destek Olacak

İstihdamı Koruma Programı, Sanayi ve Teknoloji ile Çalışma Bakanlıklarının desteğiyle yürürlüğe girdi. Program kapsamında çalışanlara 3 bin 500 lira nakit desteği sunulacak.
Gündem

Nur Sürer Yılmaz Güney’e Sahip Çıktı

Nur Sürer, Yılmaz Güney’in sinemadaki önemini vurgulayarak, kendisine yöneltilen eleştirilere, "Haksızlık ediyorlar." yanıtını verdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.