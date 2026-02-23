Dilan Polat Hamileliğini Aileyle Paylaştı

Sosyal medyada tanınan fenomen Dilan Polat’ın 9.5 ay süren cezaevindeki süreci, 2024 yılının 19 Ağustos’unda sona ermişken, eşi Engin Polat’ın cezası ise 4 Eylül’de 10 ayın ardından tamamlandı.

İKİ ÇOCUKLARI VAR

Cezaevinden çıkmadan önce 3. çocuğu için hamile kalmak amacıyla tedavilere başlayan Dilan Polat, bir hayalini daha gerçekleştirerek yeni bir adım attı.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ

2025 yılının son aylarında tüp bebek tedavisine yeniden başlayan Dilan Polat, hayalindeki üçüncü çocuk için gerekli işlemleri başlattı. 6 gün önce embriyo transferi gerçekleşti ve Polat Ailesi, bebeğin tutunup tutunamayacağına dair sonuçları beklemeye koyuldu.

MÜJDELİ HABERİ PAYLAŞTI

Dilan Polat, masaya tatlı getiriyormuş gibi bir jestle eşi Engin Polat, kızı Nilda ve oğlu Milan Efe’ye hamile olduğunu açıkladı. İlk testi yaptığı anları Instagram hesabında paylaşan Dilan Polat’a, takipçileri tarafından yoğun ilgi ve yorum yağdı.