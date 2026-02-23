İstihdamı Koruma Programı İmalat Sektörüne Destek Olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı etkinliğine katıldı. Yapılan konuşmada, İstihdamı Koruma Programı’nın hayata geçirildiği vurgulandı. Işıkhan, “Devletimiz, her zaman üreticinin yanında yer almıştır. İmalat sektörüne 54 milyar lira destek sunacağız. Çalışanlara 3 bin 500 lira nakdi destek sağlıyoruz.” açıklamasında bulundu.

DEVLETİMİZ, HER ZAMAN ÜRETİCİNİN YANINDA

Vedat Işıkhan, imalat sanayisinin ve istihdamın korunmasına yönelik şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin kalkınma sürecinin en önemli gücü, üretim kapasitemiz ve emektar çalışanlarımızdır. Devletimiz, her zaman üreticinin yanında yer almış, her durumda sanayicimizin yükünü hafifletmekten geri durmamıştır.”

İMALAT SEKTÖRÜNE DEVASA DESTEK

Bugün imalat sektörünü güçlendirecek önemli bir müjdeyi duyurduklarını belirten Bakan Işıkhan, “54 milyar liralık büyük bir destek, imalat sektörünün hizmetine sunulacak. Bu kaynak, sanayimizin rekabet gücünü artırırken, istihdam kalkanımızı da sağlamlaştıracak” dedi.

İSTİHDAMIN KORUNMASINA YÖNELİK DESTEK

Bu destek paketinin en önemli bölümü, doğrudan çalışanları ve işverenleri etkileyen kısım olduğunu ifade eden Işıkhan, “Sigortalı çalışan sayısını koruyan işletmelere, çalışan başına 3 bin 500 lira nakdi destek sağlayacağız. Bu adım, işverenlerin maliyetlerini düşürürken, çalışanlarımızın iş güvencesini de artıracaktır” şeklinde konuştu. Türkiye’nin üretim ve istihdam vizyonu doğrultusunda, her bir fabrikamızın ve çalışanımızın yanında duracaklarını belirten Işıkhan, bu destek paketinin imalat sektörüne ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.