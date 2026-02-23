ABD, Suriye’deki Askeri Varlığını Sonlandırıyor

Son dönemde Suriye’deki ABD askeri varlığı azalıyor ve ülkede yeni bir dönem başlıyor. Ülkede bulunan yaklaşık bin ABD askerinin görev yaptığı 8 askeri üsten 7’sindeki çekilmeler tamamlandı.

TENEF ÜSSÜNÜ SURİYE DEVRALDI

Son bir ay içerisinde ABD, Suriye’nin Şeddadi ve Tenef bölgelerindeki askeri üslerinden çekilmişti. Güvenlik kaynakları, koalisyonun Tenef’taki varlığını sonlandırarak personel ve ekipmanları komşu üsse taşıdıklarını aktardı. Yeniden konuşlandırmanın, Suriye’deki askeri varlığı gözden geçirme amacı taşıdığı ifade edildi.

SURİYE’DEKİ SON ÜSSÜNDEN DE ÇEKİLİYOR

ABD ordusu, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke kırsalında yer alan son askeri üssü olan Kasrak’tan da çekiliyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, ABD askerleri Haseke iline bağlı Tel Tamer hattı yakınlarındaki Kasrak üssünü boşaltma işlemlerine başladı.

ASKERİ EKİPMANLAR TIRLARLA TAŞINIYOR

Üs içindeki askeri ekipmanları taşıyan birçok lojistik tır, konvoylar halinde Irak sınırına doğru hareket etmeye başladı. ABD ordusu, halen Rümeylan, Harab Cir ve Life Stone’da konuşlanma noktalarındaki varlığını sürdürüyor.

Haseke ilinde yer alan Kasrak üssünün boşaltılmasıyla ABD’nin, Suriye’deki askeri varlığını sonlandırmaya hazırlanıyor. Bir gazete, DEAŞ’lı teröristlerin Irak’a naklinin tamamlanmasının ardından ABD ordusunun, Suriye’de kalan yaklaşık bin askerini iki aylık bir süre içinde tamamen geri çekmeyi planladığını aktarmıştı. ABD, 2015 yılından itibaren terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında Suriye’deki askeri varlığını sürdürüyordu.