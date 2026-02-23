Trump’tan Vergi Artışı Açıklaması Ekonomik Belirsizliği Tetikledi

Cumartesi günü, ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kapsamlı karşılıklı gümrük vergilerini reddetmesinin ardından, daha önce açıklanan yüzde 10’luk küresel vergiyi yüzde 15’e çıkaracağını duyurdu ve bu durum ekonomik manzarada yeni belirsizlikler oluşturdu. Bu adım, ABD ile ortak ülkeleri arasındaki ticaret anlaşmalarının tehlikeye girebileceğine dair endişeleri artırdı; ancak üst düzey ABD yetkilileri, mevcut anlaşmaların sürdürüleceğini tekrarladı.

YENİ BELİRSİZLİK

Yatırımcılar, aynı zamanda diplomatların Cenevre’de bir araya geleceği Perşembe günü, tıkanan nükleer müzakereler çerçevesinde Trump yönetiminin İran’a karşı askeri bir harekât başlatabileceğine dair artan endişeleri de değerlendirmeye aldı. Ekonomik belirsizliklere karşı güvenilir bir sığınak sağlama beklenen Bitcoin ve diğer kripto para piyasalarının, altın gibi varlık sınıflarının gerisinde kalmakta zayıf kaldığı ifade ediliyor.

BİTCOİN’DE SON DURUM

Bitcoin, şu an 65 bin 697 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ayrıca, toplam kripto para birimlerinin piyasa değeri de 2 trilyon 230 milyar dolara düşmüş durumda.