Nur Sürer Yılmaz Güney’e Sahip Çıktı

Bir dönem Türk sinemasında önemli izler bırakmış ve özel hayatı ile de gündemden düşmemiş olan Yılmaz Güney, “Çirkin Kral” olarak bilinen yönetmen ve oyuncu kimliğiyle tanınmaktadır. Güney, geçmişteki şiddet eylemleriyle de birçok kez manşetlerde yer bulmuştu. Kısa bir süre önce, sette bir oyuncuya saldırısına dair görüntüler medyaya yansımıştı.

YILMAZ GÜNEY, ÖNEMLİ BİR FIGÜR

Efsanevi oyuncu Nur Sürer, Yılmaz Güney ile ilgili tartışmalara dahil olarak, gazetecilerin yönelttiği sorulara yanıt verdi. Sürer, Güney’in sinemacılar için vazgeçilmez bir figür olduğunu vurgulayarak, “O bizim kırmızı çizgimiz” ifadelerini kullandı. Gençlerin “Ama savcıyı öldürmüştü” şeklindeki eleştirilerine de tepki gösteren Sürer, bu konuda, “Orada geçen meseleyi biz sinemacılar olarak iyi biliyoruz. Savcının yaptığı çirkinlikleri de” dedi.

GEÇMİŞİN KOLLEKTİF HATIRASI

Güney’in eş dövme iddialarına ise Sürer, “Bizim annelerimiz de babalarımızdan tokat yerdi zaman zaman” yanıtını vererek, durumu geçmişle ilişkilendirdi. Güncel kadın cinayetlerini gündeme getiren Sürer, “Türkiye’de iki gün önce altı kadın öldürüldü, bunun hesabını kimse sormuyor” şeklinde konuştu.

TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Sürer’in ifadeleri, sosyal medyada yoğun tartışmalara neden oldu. Sürer’in açıklamaları ise şu şekildeydi: “21 yaşında bir insan, 52 yıl önce işlenmiş bir cinayeti sorabiliyor, ‘Ama savcımızı öldürmüştü’ falan diye. Orada, aralarında geçen meseleyi biz sinemacılar olarak biliyoruz. Orada çok çirkin şeyler olmuş, savcı tarafından. ‘O karısını dövdü.’ Yani ne bileyim bizim annelerimiz de tokat yiyordu bazen babalarımızdan. Türkiye’de, 2 gün önce; bir günde 6 tane kadın öldürüldü. Onun hesabını kimse sormuyor. Türkiye’de ortalama 2 tane kadın cinayeti var. Kadınlar katlediliyor, 43 yıl önce ölmüş ve 52 yıl önce işlenen bir cinayetin hesabını sorabilir ve bunu soran da 21 yaşında bir çocuk. Haksızlık ediyorlar. Yılmaz Güney gerçekten biz sinemacılar için çok önemli bir insan. Onu ben her zaman söylüyorum. Gururla söylüyorum. Bizim kırmızı çizgimizdir.”