ABD’nin Körfez Bölgesindeki Askeri Yığına Sürekli Destek

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a karşı tehditlerini yine gündeme taşıdı. USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinin Körfez’e ulaşmasının ardından yeni bir filo daha İran’a doğru harekete geçti. İran ile ABD arasındaki gerginlik devam ederken, her iki ülkeden karşılıklı tatbikat açıklamaları geldi. Ayrıca, bazı haber kaynakları, ABD’nin Ortadoğu’ya ek Patriot ve THAAD hava savunma sistemlerini gönderdiğini bildirdi.

ABD’DEN HAZIRLIK TATBİKATI DUYURUSU

ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (AFCENT), yaptığı açıklamada “AFCENT’in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanı genelinde savaş hava gücünü konuşlandırma, sevk ve operasyonel sürdürülebilirliğini sağlama yeteneklerini göstermek için birkaç gün sürecek bir hazırlık tatbikatı gerçekleştirecek” ifadesinde bulundu. Bu tatbikatın, varlık ve personel dağıtım kapasitesini artırmak, bölgesel ortaklıkları güçlendirmek ve CENTCOM’un esnek müdahale uygulamalarına hazırlık yapmak amacıyla yapıldığı açıklandı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKI GERİLİM ARTARKEN

AFCENT Komutanı ve CENTCOM Birleşik Kuvvetler Hava Komutanı Derek France, “Hava kuvvetleri personelimiz, zorlu şartlar altında güvenli ve hassas bir şekilde, ortaklarımızla birlikte dağılıp operasyonlar yürütebileceklerini ve savaş sortileri gerçekleştirebileceklerini kanıtlıyorlar” dedi. France, bu tatbikatın, savaşa hazır hava kuvvetleri personelini muhafaza etme ve hava gücünü ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır tutma taahhüdü taşıdığını vurguladı. Tatbikatın ev sahibi ülkenin izniyle, sivil ve askeri havacılık otoriteleriyle işbirliği içinde, egemenliğe saygı ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirileceği bildirildi.

İRAN’DAN TATBİKAT VE HAVA TRAFİĞİ UYARISI

Öte yandan, İran, Hürmüz Boğazı çevresindeki hava sahasında yapılacak askeri atış faaliyetleri nedeniyle NOTAM (Havacılık Duyurusu) yayımladı. Duyuruya göre, Hürmüz Boğazı hattında 27-29 Ocak tarihleri arasında askeri atışlar gerçekleştirilecek. Bu faaliyetlerin 5 deniz mili yarıçaplı bir alanda yapılacağı belirtilirken, tatbikat süresince bölgedeki hava sahasının yer seviyesinden 7 bin 620 metre yüksekliklerine kadar kısıtlı olacağı ifade edildi. Yetkililer, belirtilen tarihlerde bölgeden geçecek hava araçlarının NOTAM uyarılarını göz önünde bulundurması gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER: ÇOK ENDİŞELİYİZ

Birleşmiş Milletler (BM), USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinin Orta Doğu’ya konuşlandırılması üzerine Basra Körfezinde yaşanan askeri yığılmadan “gerçekten çok endişeli” olduklarını belirtti. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter’in azami itidal çağrısında bulunduğunu ifade ederek, “Tüm aktörleri, gerilimi daha da artıracak eylemlerden kaçınmaya teşvik ediyor” dedi. Ayrıca Dujarric, Genel Sekreter’in, İran ile ilgili tüm endişelerin diyalog, diplomasi ve müzakereler yoluyla ele alınacağına inandığını kaydetti. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinin Orta Doğu’ya “bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla” konuşlandığını duyurmuştu. Bu açıklama, ABD’nin İran’a karşı yeni bir saldırı hazırlığı yaptığını öne süren haberlerin yoğunlaştığı bir döneme denk geldi.