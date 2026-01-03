ABD’nin Maduro’ya Yönelik Gizli Operasyonunda Şaşırtan Ayrıntılar

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşini yakalamaya yönelik bir operasyon gerçekleştireceklerini açıklaması dünya çapında büyük bir yankı uyandırdı. Bu gelişme birçok kişi için şaşırtıcı bir durum olarak değerlendirildi. Fakat duruma dair bilgi sahibi kaynaklara göre, ABD’nin tarihindeki en karmaşık operasyonlardan biri için hazırlıkların uzunca bir süredir sürdüğü ve kapsamlı tatbikatların yapıldığı belirtiliyor.

MADURO’YA BENZER EV İNŞA EDİLDİ

ABD ordusunun elit birimi Delta Force’un da dahil olduğu özel birlikler, Maduro’nun güvenli evinin birebir kopyasını inşa ederek, bu konuta nasıl gireceklerine dair detaylı provalar gerçekleştirdi. Konuya hakim bir kaynağın verdiği bilgiye göre, CIA, ağustos ayı itibarıyla sahada bu operasyona yönelik küçük bir ekip bulunduruyordu. Bu ekip, Maduro’nun günlük yaşamına ve hareket alışkanlıklarına dair kritik bilgiler sağlayarak yakalama sürecinin sorunsuz yürütülmesini sağladı.

MADURO’YA YAKIN BİR AJAN İZLEMEDEYDİ

İki ayrı kaynağa göre, istihbarat teşkilatı Maduro’ya yakın bir ajana sahipti; bu kişi, operasyon devam ederken Maduro’nun hareketlerini takip edip yerini kesin bir şekilde belirlemeye hazırdı. Tüm planlamalar tamamlandıktan sonra Trump, dört gün önce operasyona onay verdi ancak askerî ve istihbarat planlayıcıları, daha uygun hava koşullarında ilerlenmesini önerdi. Cumartesi sabah saatlerinde Maduro’yu yakalamak üzere operasyon başladı. Trump, Florida’daki Mar-a-Lago kulübünde danışmanlarıyla birlikte operasyonu canlı yayından izledi.

BÜYÜK ÇAPLI ASKERİ HAMLE

Pentagon, Karayipler bölgesinde ciddi bir askeri yığınak yaptı; bir uçak gemisi, 11 savaş gemisi ve bir düzineden fazla F-35 savaş uçağı bölgeye kaydırıldı. ABD’li yetkililerin uzun zamandır “uyuşturucuyla mücadele operasyonları” olarak nitelendirdiği bu süreçte 15 binden fazla asker, bölgeye konuşlandırıldı. Kaynaklardan biri, Trump’ın kıdemli danışmanı Stephen Miller, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve CIA Direktörü John Ratcliffe’in bu operasyon üzerinde çalışan bir ekip oluşturduğunu belirtti. Bu ekip, düzenli toplantılar ve sık sık başkanla bir araya gelerek gelişmeleri değerlendirdi. Cuma gecesi, Trump ve danışmanları bir arada iken, çok sayıda ABD uçağı, Karakas ve çevresindeki çeşitli hedeflere saldırılar düzenlemek için havalandı.

SAVAŞ UÇAKLARI VE YARDIMCI GÜÇLER

Reuters’a konuşan kaynaklar, savaş uçaklarının dışında, Pentagon’un bölgeye gizlice yakıt ikmali yapan tankerler, insansız hava araçları ve elektronik karıştırma konusunda uzman uçaklar da gönderdiğini aktardı.

ÖZEL KUVVETLER KARAKAS’A GİRDİ

Saldırılar sürerken, ABD Özel Kuvvetleri ağır silahlarla Karakas’a girdi. Yanlarında, gerektiğinde Maduro’nun bulunduğu yerin güvenlik önlemlerini aşmak için gerekli ekipmanların bulunduğu bildirildi. Yetkililer, birliklerin şehre giriş yöntemlerini açıklamadı ancak sosyal medyada yayınlanan videolarda, alçak irtifada uçan helikopterlerin görüntüleri paylaşıldı. Daha sonra askerler, Trump’ın “son derece iyi korunan bir kale” olarak nitelendirdiği konuta girdi.

YAKALAMA ANI NET DEĞİL

ABD güçlerinin konuta girmesinin ardından Maduro ve eşinin yakalanma şekli tam olarak belirsizliğini koruyor. Ancak Trump, Venezuela liderinin güvenli odaya girmeye çalıştığını ancak bunu başaramadığını söyledi: “Oraya girmeye çalışıyordu ama o kadar hızlı bir şekilde baskın yedi ki içeri giremedi.” Trump, bazı ABD askerlerinin yaralanmış olduğunu ancak ölü sayısının bulunmadığını da belirtti.