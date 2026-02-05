Survivor Tarihinin En Yüksek Takipçisi Doğuş Oldu

survivor-tarihinin-en-yuksek-takipcisi-dogus-oldu

Survivor, ünlüler ve gönüllüler kadrosuyla her zaman gündem oluşturan bir yarışma olmaya devam ediyor. Zorlu parkurların üstesinden gelen yarışmacılar, sosyal medya üzerinde oluşturdukları etkiyi farkında olmadan gözler önüne seriyor. Yarışmaya katılan isimlerin hayran kitleleri her sezon artış gösterirken, bazı isimler sosyal medya platformlarının ilgi odağı haline geliyor.

12,5 MİLYON TAKİPÇİ HEDİYESİ

Bu sezon öne çıkan bir ayrıntı ise Survivor tarihindeki en yüksek takipçi sayısına ulaşan yarışmacının belirlenmesi oldu. Şu anki yarışmada mücadele eden ve bu hafta eleme potasında olan Doğuş, sosyal medya üzerinde açık ara önde yer alıyor. Doğuş’un Instagram hesabı, 12,5 milyon takipçiye ulaşarak Survivor tarihinin en çok takip edilen yarışmacısı unvanını kazanmış durumda.

