Kocaelispor Beşiktaş İle Beraberliği Paylaştı

kocaelispor-besiktas-ile-beraberligi-paylasti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Kocaelispor, Beşiktaş’ı kendi sahasında ağırladı.

BERABERLİKLE SONUÇLANDI

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleştirilen mücadele, 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın her iki takımın golleri de penaltı atışıyla kaydedildi. Kocaelispor’un 18. dakikada Serdar Dursun ile bulduğu golün ardından, Beşiktaş 88. dakikada Orkun Kökçü ile eşitliği sağladı.

PUNTAN YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 7’ye çıkararak grup liderliğini sürdürürken, Kocaelispor da puanını 4’e yükseltmeyi başardı.

