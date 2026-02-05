PFDK’dan Çekdar Orhan’a 5 Maç Men Cezası

pfdk-dan-cekdar-orhan-a-5-mac-men-cezasi

Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig’in 23. haftasında Adana Demirspor’u kendi sahasında ağırladı. Rakip takımını 7-0 mağlup eden yeşil-kırmızılı ekip, bu galibiyetle puanını 46’ya çıkararak liderlik koltuğuna geri oturdu. Ancak, karşılaşmada gol atan Çekdar Orhan’ın yaptığı hareket, maçın futbolunu geride bıraktı.

GOL SEVİNCİNDE TARTIŞMALI HAREKET

27 yaşındaki Çekdar Orhan, gol sevincini kutlarken terör örgütüne destek vermek amacıyla başlatılan saç örme hareketini gerçekleştirdi. Bu durumun ardından, Çekdar Orhan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

PFDK’DAN AĞIR CEZA

PFDK, yaptığı değerlendirmelerde Çekdar’a ideolojik propaganda yapması gerekçesiyle 5 maç men cezası verdiğini açıkladı. Bunun yanı sıra, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’ne de 600 bin TL para cezası uygulandı.

KULÜBE DE CEZA GELDİ

Amed Sportif Faaliyetler, sosyal medya platformunda “saç örgüsü” paylaşımlarından dolayı PFDK’ya yönlendirildi. Disiplin Kurulu, bu paylaşımın futbolun itibarını zedelediği ve ideolojik içerik barındırdığı iddialarıyla kulübe 802 bin 500 TL para cezası ve Kulüp Başkanı Nahit Eren’e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Survivor Tarihinin En Yüksek Takipçisi Doğuş Oldu

Survivor'da beklenmedik bir gelişme yaşandı; bir yarışmacı, sosyal medyada rekor kırarak adını tarihe yazdırdı ve dengeleri değiştirdi.
Gündem

Kocaelispor Beşiktaş İle Beraberliği Paylaştı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak puan aldı.
Gündem

Kocaelispor Maçında Milan Skriniar’a Ceza Açıklandı

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza aldı.
Gündem

Arda Güler Fiziksel Performansıyla Real Madrid’i Şaşırttı

Eflatun-Beyazlılar'ın sağlık kontrollerinde Arda Güler, dayanıklılık testinde rakiplerini geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti. Elde edilen sonuçlar sağlık ekibini hayrete düşürdü.
Gündem

Zeydan Karalar İçin Tahliye Kararı Açıklandı

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında tutukluyken tahliye edildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.