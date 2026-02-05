Arda Güler Fiziksel Performansıyla Real Madrid’i Şaşırttı

Real Madrid’de yapılan sezon içi fizyolojik değerlendirmeler kapsamında futbolculara uygulanan zorlu “Maske Testi” (VO2 Max ve efor testi), Arda Güler’in yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Genç yetenek, İspanyol devinin sağlık ekibini de hayrete düşüren bir fiziksel kapasiteye sahip.

ARDA GÜLER’İN BAŞARISI

Valdebebas Tesisleri’nde gerçekleştirilen testlerde, oyuncuların dayanıklılığı test edildi. Açıklanan sonuçlar, 19 yaşındaki milli futbolcunun listenin zirvesinde yer aldığını gösterdi. Arda Güler, takımıyla karşılaştırıldığında aerobiik performans, solunum verimliliği ve efor kapasitesi gibi üç kritik kategoride en yüksek değerlere ulaştı.

Takımda yer alan fiziksel olarak güçlü isimlerin (Valverde, Vinicius, Camavinga gibi) bulunduğu bir ortamda Arda’nın zirveye çıkması, sağlık ekibinde şaşkınlık yarattı. Kulüp doktorlarının olağanüstü verilere karşı duyduğu hayranlık, sonuçlara inanmakta zorlandıkları yönünde ifade edildi.

FİZİKSEL GÜCÜYLE FARK YARATIYOR

İspanyol basını, Arda Güler’in fiziksel gelişimini manşetlerine taşırken yorumlarda, “Türk mücevheri sadece sol ayağındaki büyüsüyle değil, elit seviyeye ulaşan fiziksel gücü ve dayanıklılığıyla fark yaratıyor” denildi. Arda’nın bu performansı, sezonun geri kalan kısmı için teknik heyeti de sevindirdi.