Kocaelispor Maçında Milan Skriniar’a Ceza Açıklandı

Kocaelispor Maçındaki Davranışı Cezalandırıldı

Trendyol Süper Lig’in Kocaelispor ile oynanan karşılaşmasında taraftara yönelik sergilediği davranış sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen Milan Skriniar’a, 2 maç oynama cezası ve 80 bin lira para cezası verildi.

Cezaya ilişkin TFF’nin açıklamasında, “FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MILAN SKRINIAR’ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” ifadeleri dikkat çekti.

Bu cezadan dolayı tecrübeli oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası’nda Erzurumspor ve Süper Lig’de Gençlerbirliği müsabakalarında yer alamayacak.