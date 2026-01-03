ABD’nin Maduro Yakalama Operasyonu Detayları Ortaya Çıktı

ABD BAŞKANI TRUMP, MADURO İÇİN YAPILAN OPERASYONU DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Başkanı Nicolás Maduro ve eşini yakalamaya yönelik gerçekleştirilen bir operasyonu açıkladı. Bu gelişme, dünya genelinde şaşkınlık yarattı. Ancak, konuya yakın kaynaklara göre, ABD’nin son yıllardaki en karmaşık operasyonlarından biri için hazırlık süreci uzun bir zamandır devam etmekteydi ve detaylı tatbikatları kapsıyordu.

MADURO’NUN EVİ BİRE BİR İNŞA EDİLDİ

ABD ordusunun elit birimi Delta Force’un da dahil olduğu özel birlikler, Maduro’nun korunma amaçlı evinin birebir kopyasını inşa etti ve bu konuta nasıl gireceklerini sayısız kez prova etti. Konuya dair bilgi veren bir kaynağa göre, CIA, ağustos ayından itibaren sahada küçük bir ekip oluşturarak Maduro’nun günlük yaşantısı ve hareket düzeni hakkında kritik bilgilere ulaştı. Bu durum, yakalama operasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağladı.

MADURO’YA YAKIN BİR CIA AJANI VARDI

Reuters’a bilgi veren iki kaynağa göre, istihbarat teşkilatının Maduro’ya yakın bir ajanı bulunuyordu. Bu ajanın, operasyon boyunca Maduro’nun hareketlerini takip ederek tam konumunu tespit etmeye hazır olduğu iddia edildi. Tüm planlamaların tamamlanmasının ardından, Trump, dört gün önce operasyona onay verdi. Ancak askerî ve istihbarat stratejistlerinin, operasyonun uygulanması için daha iyi hava durumu ve az bulut örtüsü beklenmesi önerildi. Cumartesi sabah erken saatlerde, Maduro’yu yakalamaya yönelik harekât başladı. Trump, Florida’daki Mar-a-Lago kulübünde danışmanlarıyla birlikte operasyonu takip etti.

DEVASA BİR ASKERİ HAREKÂT

Pentagon, Karayipler bölgesinde büyük ölçekli bir askeri yığınak gerçekleştirdi. Bir uçak gemisi, 11 savaş gemisi ve bir düzine F-35 savaş uçağı bu bölgeye gönderildi. Uzun süredir “uyuşturucuyla mücadele operasyonları” adı altında tanımlanan bu faaliyetler kapsamında, toplamda 15 binden fazla asker alana konuşlandırıldı. Trump’ın kıdemli danışmanı Stephen Miller, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve CIA Direktörü John Ratcliffe, bu dosya üzerinde çalışan bir ekibin parçası olarak aylardır çalışmalarını sürdürdü. Bu ekip düzenli toplantılar ve telefon görüşmeleri yaparak sık sık başkanla bir araya geldi. Cuma gecesi ile cumartesi sabahı arasında, Trump ve danışmanlarıyla yapılan görüşmelerin ardından çok sayıda ABD uçağı havalandı ve Karakas’ın içinde ve çevresinde hava savunma sistemleri de dâhil olmak üzere çeşitli hedeflere saldırılar düzenlendi.

GİZLİ YAKIT İKMALLERİ YAPILDI

Rus kaynakları, savaş uçaklarının yanı sıra Pentagon’un bölgeye gizlice yakıt ikmal tankerleri, insansız hava araçları ve elektronik karıştırma konusundaki uzman uçaklar da sevk ettiğini aktardı.

ÖZEL KUVVETLER KARAKAS’A GİRDİ

Saldırılar sürerken, ABD Özel Kuvvetleri ağır silahlarla Karakas’a giriş yaptı. Yanlarında, Maduro’nun güvenli bölgelerindeki çelik kapıları kesmek için gerekli ekipmanlar da bulunuyordu. Yetkililer, birliklerin şehre girişiyle ilgili detay vermedi; ancak sosyal medyada Karakas sakinleri tarafından paylaşılan görüntülerde, alçak irtifada uçan helikopterlerden oluşan bir konvoy gözlemlendi. Daha sonra, askerler FBI ajanlarıyla birlikte Trump’ın “son derece iyi korunan bir kale” tanımını yaptığı konuta girdi.

GÜVENLİ ODAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

ABD güçlerinin eve girmesinin ardından Maduro ve eşinin nasıl yakalandığı konusunda net bilgiler yer almadı. Trump, Venezuela liderinin güvenli odaya ulaşmaya çalıştığını ancak bunu başaramadığını belirtti: “Oraya girmeye çalışıyordu ama o kadar hızlı bir şekilde baskın yedi ki içeri giremedi.” Ayrıca, Trump, bazı ABD askerlerinin yaralandığını fakat kayıplarının olmadığını bildirdi.