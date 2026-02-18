Selimiye Camii Yeniden İbadeete Açıldı

selimiye-camii-yeniden-ibadeete-acildi

Edirne cemaatini mutlu eden gelişme… Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” şeklinde nitelendirdiği tarihi Selimiye Camii’ndeki restorasyon süreci sona erdi.

YENİDEN İBADETE AÇILDI

“Şehrin mücevheri” olarak anılan tarihi cami, bugün kılınan ikindi namazıyla tekrar cemaatiyle buluştu. Uzun bir aradan sonra cami içinde yankılanan ezan sesleriyle birlikte, vatandaşlar ilk namaz için caminin yolunu tuttu. Büyük bir huşu içinde dualar eşliğinde açılan camide, asırlık revakların altında ilk saflar oluşturuldu.

OSMANLI MİMARİSİNİN ZİRVE ÖRNEKLERİNDEN

Selimiye Camii, Osmanlı padişahı II. Selim tarafından 1568-1575 yılları arasında Mimar Sinan’a inşa ettirildi. Edirne’de yükselen cami, Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” olarak biliniyor. 43,28 metre yüksekliğindeki kubbesi ve 70 metreyi aşan minareleriyle klasik Osmanlı mimarisinin en önemli yapılarından biri olarak kabul ediliyor.

UNESCO MİRAS LİSTESİNDE

Cami, yalnızca bir ibadet yeri olmasının yanı sıra medrese, arasta ve darülkurra gibi bölümleri ile bir külliye anlayışını da barındırıyor. İnce taş işçiliği, çini süslemeleri ve geniş iç mekan düzeni ile dikkat çeken bu yapı, dönemin mühendislik başarısını da sergiliyor. Selimiye Camii, 2011 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne eklenerek uluslararası düzeyde koruma altına alındı.

