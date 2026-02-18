Türk Ordusu NATO Tatbikatında Öne Çıktı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Baltık Denizi’ndeki NATO’nun Steadfast Dart 2026 askeri tatbikatını izledikten sonra basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Tatbikat hakkında değerlendirmelerde bulunan Pistorius, Türk ordusunun katkılarını vurguladı ve övgülerle dolu ifadeler kullandı.

TÜRKİYE’NİN MERKEZİ ROLÜ

Pistorius, Türk müttefiklerin tatbikattaki katkısının NATO açısından büyük önem taşıdığını belirtti. “Çünkü bu, NATO’nun bazılarının inandığından daha büyük olduğunu gösteriyor. Türkiye bu konuda her zaman merkezi bir rol oynamıştır ve bugün muhtemelen daha da fazla oynamaktadır” şeklinde konuştu.

GÜNEYDOĞU’DA STRATEJİK ORTAKLIK

Alman Bakan, Türkiye’nin NATO’ya olan katkısına dikkat çekerek, “Türkiye, güneydoğu kanadında çok önemli bir NATO ortağıdır. Bugün ise Türk Donanması’nın yeni ve yüksek kaliteli amfibi botlarla dikkate değer yeteneklere sahip olduğunu görüyoruz” dedi. Pistorius, Türkiye’nin NATO içindeki merkezi rolünün altını çizerek, bu katkıların önemine vurgu yaptı.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Alman Savunma Bakanı, tatbikata katılan Türkiye’ye ve yaklaşık 2 bin askeri personel, Bayraktar TB3 silahlı insansız hava araçları ve TCG Anadolu gibi gemi ve fırkateynleriyle gösterdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti. Ayrıca, karaya çıkarma tatbikatında görev alan Zırhlı Amfibi Hücum Araçları’nı (ZAHA) yakından takip eden Pistorius’un, bu araçlarla ilgili olarak Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’na da özel teşekkürlerde bulunduğu öğrenildi.

ALMANYA’DA DEVAM EDEN TATBİKAT

Almanya’da devam eden ‘Steadfast Dart-2026’ tatbikatı, NATO’nun 2026 yılındaki en önemli askeri faaliyetleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 10 bin askerin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargâhı (SHAPE) tarafından planlanmış durumda. Kriz bölgelerine müttefik kuvvetlerin hızlı intikal ve yığınaklanma kabiliyetleri test ediliyor. Türkiye, 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurlarıyla tatbikata katılarak sahadaki askeri gücünü bir kez daha sergiliyor. Toplamda 2 bin Türk personel, yerli ve milli imkanlarla üretilen silah, teçhizat ve mühimmat kullanarak organizasyonda yer alıyor.