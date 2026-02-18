Türk Ordusu NATO Tatbikatında Öne Çıktı

turk-ordusu-nato-tatbikatinda-one-cikti

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Baltık Denizi’ndeki NATO’nun Steadfast Dart 2026 askeri tatbikatını izledikten sonra basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Tatbikat hakkında değerlendirmelerde bulunan Pistorius, Türk ordusunun katkılarını vurguladı ve övgülerle dolu ifadeler kullandı.

TÜRKİYE’NİN MERKEZİ ROLÜ

Pistorius, Türk müttefiklerin tatbikattaki katkısının NATO açısından büyük önem taşıdığını belirtti. “Çünkü bu, NATO’nun bazılarının inandığından daha büyük olduğunu gösteriyor. Türkiye bu konuda her zaman merkezi bir rol oynamıştır ve bugün muhtemelen daha da fazla oynamaktadır” şeklinde konuştu.

GÜNEYDOĞU’DA STRATEJİK ORTAKLIK

Alman Bakan, Türkiye’nin NATO’ya olan katkısına dikkat çekerek, “Türkiye, güneydoğu kanadında çok önemli bir NATO ortağıdır. Bugün ise Türk Donanması’nın yeni ve yüksek kaliteli amfibi botlarla dikkate değer yeteneklere sahip olduğunu görüyoruz” dedi. Pistorius, Türkiye’nin NATO içindeki merkezi rolünün altını çizerek, bu katkıların önemine vurgu yaptı.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Alman Savunma Bakanı, tatbikata katılan Türkiye’ye ve yaklaşık 2 bin askeri personel, Bayraktar TB3 silahlı insansız hava araçları ve TCG Anadolu gibi gemi ve fırkateynleriyle gösterdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti. Ayrıca, karaya çıkarma tatbikatında görev alan Zırhlı Amfibi Hücum Araçları’nı (ZAHA) yakından takip eden Pistorius’un, bu araçlarla ilgili olarak Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’na da özel teşekkürlerde bulunduğu öğrenildi.

ALMANYA’DA DEVAM EDEN TATBİKAT

Almanya’da devam eden ‘Steadfast Dart-2026’ tatbikatı, NATO’nun 2026 yılındaki en önemli askeri faaliyetleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 10 bin askerin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargâhı (SHAPE) tarafından planlanmış durumda. Kriz bölgelerine müttefik kuvvetlerin hızlı intikal ve yığınaklanma kabiliyetleri test ediliyor. Türkiye, 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurlarıyla tatbikata katılarak sahadaki askeri gücünü bir kez daha sergiliyor. Toplamda 2 bin Türk personel, yerli ve milli imkanlarla üretilen silah, teçhizat ve mühimmat kullanarak organizasyonda yer alıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Savaşma Mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaş istemediklerini vurgulayarak, dayatma durumunda direneceklerini belirtti. Savaşın bir kenara bırakılması gerektiğine inandığını ifade etti.
Gündem

Hakan Taşıyan Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Yapıyor

Kalp krizi şüphesi nedeniyle hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan, sağlığıyla ilgili yaptığı paylaşımda takipçilerine iyi olduğunu duyurdu.
Gündem

İzmir’de Uyuşturucu Operasyonunda 105 Bin 270 Ecza Yakalandı

Gaziemir'de gerçekleştirilen operasyonda 105 bin 270 sentetik ecza bulundu. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Gündem

Hatay’da FETÖ Hükümlüsü İki Firari Yakalandı

Hatay'da FETÖ ile bağlantılı olarak aranan B.T. ve S.K. polis operasyonda yakalandı. Şahısların hapis cezasıyla gıyaben yargılandıkları öğrenildi.
Gündem

Kayseri’deki Ortaokulda Öğrenciler Arasında Bıçaklı Kavga

Kayseri'deki bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı ve tedaviye alındı; başka bir öğrenci gözaltına alındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.