Balıkesir Dalyan Mevkiinde Su Baskınları Yaşandı

balikesir-dalyan-mevkiinde-su-baskinlari-yasandi

Burhaniye ilçesindeki Dalyan mevkiinde, yazlık konutların yoğun olduğu alanda, etkili olan lodos ve yoğun yağış sonucu su baskınları meydana geldi. İki gün süreyle devam eden lodos fırtınası ve şiddetli sağanak yağış, yerel halkın zor anlar yaşamasına neden oldu.

SULAR DİZ BOYUNU AŞTI

Yağışın yoğunlaştığı dönemlerde ulaşımda aksamalar gözlemlenirken, sahil bandında su seviyesi yer yer diz boyuna kadar yükseldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle deniz seviyesinin artması ve sürekli devam eden yağmur neticesinde, birçok konut ve site içindeki yollar su altında kaldı.

KENDİ İMKANLARI İLE MÜCADELE ETTİLER

Bazı tatil sitelerindeki bahçe katlarının su baskınına uğradığı, araçların da kısmen sular altında kaldığı tespit edildi. Vatandaşlar, biriken suları tahliye edebilmek için kendi imkanlarıyla önlem almayı denedi.

VENEDİK DEĞİL BALIKESİR

Drone kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, suyla dolmuş sokaklar ve siteler havadan görüntülendi. Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmaları sürdürürken, su tahliye işlemlerinin devam ettiğini duyurdu.

