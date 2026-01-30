ABD’nin Ortadoğu’daki Askeri Güç Artışı Devam Ediyor

abd-nin-ortadogu-daki-askeri-guc-artisi-devam-ediyor

ABD merkezli CBS News, ABD’nin İran’a karşı askeri hazırlıklarını sürdürdüğünü bildirdi. Bu çerçevede, ABD’nin bölgedeki muhrip gemi sayısının altıya yükseldiği ifade edildi. İsmi belirtilmeyen bir ABD Donanması yetkilisi, “USS Delbert D. Black” muhribinin Ortadoğu’ya konuşlandırıldığını duyurdu. Ayrıca, bölgede üç savaş gemisi ve “USS Abraham Lincoln” uçak gemisinin de bulunduğu kaydedildi.

KÜRESEL DİPLOMASİ ÇABALARI

Yetkililerin aktardığına göre, Türkiye de dahil olmak üzere bölge ülkeleri, ABD ile İran arasında bir diplomatik diyalog zeminini oluşturma çabası içinde. ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak’ta sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İran’a doğru büyük bir Armada’nın hareket ettiğini belirterek, Tahran yönetimini anlaşma yapmaya davet etti. Trump, aksi takdirde daha kötü bir askeri müdahalenin gerçekleşeceği konusunda da uyarıda bulundu.

USS ABRAHAM LINCOLN’UN ÖNCÜLÜĞÜ

Trump, gönderilen Armada’nın “USS Abraham Lincoln” uçak gemisinin liderliğinde olduğunu ve Venezuela’ya sevk edilen filodan daha büyük olduğunu ifade ederek, “Filo Venezuela’daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli.” dedi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak’ta, “USS Abraham Lincoln” uçak gemisi taarruz grubunun bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla Ortadoğu’ya yerleştirildiğini açıkladı.

