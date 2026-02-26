ABD’nin Rum Kesimine Askeri Desteği Devam Ediyor

abd-nin-rum-kesimine-askeri-destegi-devam-ediyor

KIBRIS’TA GERİLİM SÜRÜYOR

Kıbrıs’ta Türk-Rum gerilimleri devam ederken, Türkiye’nin NATO müttefiki ABD, Rum kesimine askeri desteğini sürdürüyor. Kıbrıs Rum Kesimi, ABD Silahlı Kuvvetleri ile gerçekleştirdiği ikili iş birliği çerçevesinde, Avrupa filosunun güvenliğini sağlama amacıyla ortak çalışmalar yapıldı. Bu bağlamda, ABD Deniz Piyadeleri, Sıcak Terörle Mücadele Güvenliği Ekibi (FETSEUR), 964 Ordu Taburu Komutanlığı ve Özel Terörle Mücadele birimleri ile eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.

ABD ULUSAL MUHAFIZLARI İLE İŞ BİRLİĞİ

Aynı zamanda, Rum askerleri, Devlet İşbirliği Programı dahilinde New Jersey Ulusal Muhafızları ile ABD’de bir araya gelerek bilgi ve deneyim alışverişinde bulundu. Eğitimler süresince siber savunma ve siber güvenlikle ilgili operasyonel süreçler yakından incelendi ve personelin bilgi birikiminin artırılması hedeflendi.

SÜREKLİ GELİŞİM VURGUSU

Rum Ulusal Muhafız Birliği’nden yapılan açıklamada, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde personelin bilgi ve becerilerinin sürekli geliştirilmesinin, operasyonel hazırlığı sürdürme ve modern güvenlik zorluklarına etkili yanıt verme açısından kritik bir öneme sahip olduğu belirtildi.

