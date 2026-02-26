Siyasi Navigasyon Problemi Vahim Noktaya Ulaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kabe’de Hacılar” ilahisiyle ilgili yaptığı açıklamaları, “Meclis’te ilahi okunmaz” ifadeleriyle eleştirmişti. Bu durum üzerine, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Özel’e yüklendi ve “Siyasi navigasyon” probleminin ciddi bir aşamaya ulaştığını belirtti.

YANLIŞ TESPİTLER VE DAYANIKSIZ TEŞHİSLER

Sosyal medya üzerinden görüşlerini paylaşan Çelik, şu ifadeleri kullandı: “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızı grup toplantımızda ‘ilahi okuyor’ diye eleştirmiş. Özgür Özel’in ‘siyasi navigasyon’ problemi vahim bir duruma geldi. Tespitlerinin yanlışlığı ve teşhislerinin dayanaksızlığı konusunda kendi rekorlarını kıramaya devam ediyor.”

MİLLETİN DİLİ KONUŞULDUĞU İÇİN ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR

Çelik, AK Parti’nin milletin partisi olduğunu vurgulayarak, “Evlerde, yollarda vatandaşlarımızın dilinden düşmeyen güzel sözlerin, okul bahçelerinde çocuklarımızın cıvıl cıvıl neşesine eşlik eden ifadelerin AK Parti grup toplantımızda Cumhurbaşkanımız tarafından dillendirilmesi bizim ruh kökümüzün sonucudur. Sayın Özgür Özel, özgürlük denilmesi gereken yerde baskı ile öne çıkan, millet denilmesi gereken yere vesayet tabelası asan bir siyasi geleneği sürdürdüğü için bunları anlamakta zorlanıyor.” dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZIN DOĞUM GÜNÜ KUTLU OLSUN

Çelik, “Milletin adamı Cumhurbaşkanımızın doğum günü kutlu olsun. Sadece millete adanmış ve sadece milletin dilini konuşan yürüyüşünün daha nice bereketli yılları olsun.” şeklinde sözlerini sonlandırdı.