Jamie Carragher Liverpool’un Galatasaray Hakkındaki İddialarını Açıkladı

jamie-carragher-liverpool-un-galatasaray-hakkindaki-iddialarini-acikladi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna adını yazdırarak, Juventus’u eledi. Sarı-kırmızılı ekip, bu turda Liverpool ya da Tottenham ile karşılaşacak. Liverpool’un muhtemel rakipleri arasında Galatasaray ile birlikte Atletico Madrid de bulunuyor.

LIVERPOOL’A GÖRE GALATASARAY

İngiliz futbol efsanesi Jamie Carragher, Liverpool’un bir sonraki rakibi hakkında düşüncelerini dile getirdi. Carragher, “Atletico Madrid’den daha çok Galatasaray’ı tercih ederim. Yüzde 99 eminim, Galatasaray’ı yeneriz.” şeklinde bir açıklama yaptı. Kendisine yöneltilen “O kadar emin misin?” sorusuna, “Evet, Galatasaray’ı yeneceğimizi düşünüyorum.” yanıtını verdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin grup aşamasının ikinci haftasında evinde Liverpool’u ağırlayarak, Victor Osimhen’in golüyle 1-0 galip geldi. Carragher, bu maçın hatırlatılmasının ardından yöneltilen “Galatasaray sizi yenmedi mi?” sorusuna “Evet. Biz onları yeneriz. Turu geçeriz.” şeklinde yanıt verdi.

