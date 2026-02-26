Omaha’da Kavşakta Yol Çökmesi Olayı Gerçekleşti

omaha-da-kavsakta-yol-cokmesi-olayi-gerceklesti

Omaha’da YOL ÇÖKMESİ YAŞANDI

ABD’nin Nebraska eyaletinde bulunan Omaha şehrindeki bir kavşakta, aniden yer altı çökmeleri gerçekleşti. Kırmızı ışıkta durmakta olan iki araç, aniden açılan çukura düşerek mahsur kaldı. O anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

SÜRÜCÜLER GÜVENDE

Çukura düşen araçlarda bulunan sürücüler, çevredeki vatandaşların ve yetkililerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildiriliyor. Olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, çukurun daha fazla genişleme riski sebebiyle kavşağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı.

