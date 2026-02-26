Exynos 2600 İşlemci Performansında Rekor Artış Sağlıyor

Samsung Foundry’nin 2nm GAA üretim süreci ile oluşturan Exynos 2600, önceki nesil işlemcilere göre yüzde 39 oranında kayda değer bir performans artışı sağlıyor. Yeni 10 çekirdekli mimaride, tamamen güç tasarruflu çekirdeklerin kaldırıldığı sistemde, 3.8 GHz hızında çalışan bir C1 Ultra çekirdeği ile birlikte dokuz adet yüksek performanslı C1 Pro çekirdeği bulunuyor.

YAPAY ZEKADA VE OYUN DENEYİMİNDE BÜYÜK GELİŞME

Donanım destekli kuantum sonrası kriptografi (PQC) ile donatılmış bu çip, Exynos 2500 modeline göre yüzde 113 daha üst düzey bir yapay zeka performansı sunma vaadi taşıyor. Cihazda yer alan Xclipse 960 grafik birimi, oyunlarda iki kat daha fazla işlem gücü ve yüzde 50 oranında daha iyi ışın izleme performansı sağlayarak, akıllı telefon deneyimini güçlendiriyor.

KAMERA YETENEKLERİ VE YENİ SOĞUTMA SİSTEMİ

Yeni nesil işlemcinin görüntü sinyal işlemcisi, 320 megapiksele kadar destek sunarken, Apple’ın ProRes formatına rakip olan APV video kodeği sayesinde 8K 30fps kayıt imkanı da sağlıyor. Isınma sorunlarını aşmak için geliştirilen Isı Yolu Bloğu (HPB) teknolojisi ile Exynos 2600, yüksek işlem yükü altında bile performans kaybı yaşamadan serin bir şekilde çalışabiliyor.

GALAXY S26 SERİSİYLE PAZARA SUNULDU

Dahili bir modem içermeyen Exynos 2600, bağlantı yeteneklerini harici çiplerle gerçekleştirecek ve UFS 4.1 depolama ile LPDDR5X bellek teknolojilerini tam olarak destekliyor. Hâlihazırda seri üretim aşamasında bulunan bu yenilikçi işlemci, Galaxy S26 ve Galaxy S26+ akıllı telefon modellerinde kullanılmaya başlandı.