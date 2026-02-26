Adalet Bakanlığı Epstein Belgeleri Üzerine Açıklama Yaptı

ABD ADalet BAKANLIĞI, EPSTEIN DOSYALARINI AÇIKLADI

ABD Adalet Bakanlığı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş suçlarından mahkum olan milyarder Jeffrey Epstein’a dair 3 milyondan fazla belgeyi kamuoyuna sundu. Yayınlanan belgelerde tanınmış birçok kişinin adı geçerken, bazı belgelerin eksik olduğu iddiaları gündeme geldi. Bu iddiaların ardından, Bakanlık, ABD merkezli bir sosyal medya platformu üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

“BELGELER İNCELENİYOR”

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, birçok kişi ve haber kaynağının Epstein’in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in davasıyla ilgili kayıp belgeleri gündeme getirdiği ifade edildi. Kamuoyuna sunulan tüm belgelerin titizlikle incelendiği bildirilen açıklamada, herhangi bir belgenin uygunsuz bir şekilde gizlendiğinin tespit edilmesi halinde yeterli yasal şartların sağlanması durumunda bunların paylaşılacağı belirtildi.

ONLARCA FBI KAYDININ EKSİK OLDUĞU İDDİASI

Bir haber kaynağında yer alan bilgiye göre, Maxwell’in avukatlarına sunulan kanıt listesinde yaklaşık 325 tanık mülakatının olduğu, bu mülakatlardan 90’ından fazlasının Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesindeki arşivde bulunmadığı ifade edildi. Eksik olduğu öne sürülen kayıtların arasında, Epstein tarafından çocuk yaşta istismar edilen ve ABD Başkanı Donald Trump’ı cinsel istismar ile suçlayan bir mağdura ait FBI ifadelerinin bulunduğu öne sürüldü. Diğer yandan, bir Adalet Bakanlığı yetkilisi, Epstein dosyalarındaki belgelerin silindiği iddialarını kesin bir dille reddederek, “Hiçbir belge silinmedi, kapsam dahilindeki tüm belgeler yayımlandı.” ifadesini kullandı.

ABD’DE JEFFREY EPSTEIN SKANDALI

18 yaş altındaki birçok kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve bir fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılanan Epstein, 10 Ağustos 2019 tarihinde, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde ölü olarak bulunmuştu. Açıklanan Epstein dava dosyalarında, eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimlerin de ismi yer almıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Adalet Bakanlığı’nın yaptığı inceleme sonrası, ünlü isimlerden oluşan bir “müşteri listesinin” tutulduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını ve Epstein’ın intihar ettiği sonucuna ulaşıldığını duyurdu.