ABD’nin Sosyal Medya Şartları Vize Başvurularını Etkileyecek

ABD, ÖĞRENCİ VE ÇALIŞMA VİZELERİ İÇİN YENİ UYGULAMALARA GEÇİYOR

Ankara’daki ABD Büyükelçiliği, öğrenci, değişim programı ve çalışma vizelerine başvuracak bireyler için dikkat çeken bir uygulama başlattı. Uygulama gereği, belirli vize türlerinden başvuranların sosyal medya hesaplarını “herkese açık” yapmaları talep ediliyor.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI HERKESE AÇIK OLACAK

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, F, M ve J tipi vizelerin yanı sıra nitelikli iş gücü için sunulan H-1B vizesi ve bu kapsamda H-4 aile vizeleri için başvuranların, tüm sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarını başvuru inceleme süresi boyunca herkese açık tutmaları zorunlu hale getirildi.

İZİN VERİLMEYECEK HESAPLAR YETERSİZ

Yetkililer, bu uygulamanın kimlik tespit süreçlerini hızlandırmayı ve ABD’ye giriş uygunluğunu daha etkili bir şekilde değerlendirmeyi hedeflediğini açıkladı. Başvuru sahiplerinin sosyal medya aktiviteleri, doğrudan erişilebilir olacak. Son yıllarda ABD, vize ve göçmenlik başvurularında sosyal medya denetimini kademeli olarak sıkılaştırarak 2019’da pek çok vize türü için başvuru sahiplerinin sosyal medya kullanıcı adlarını beyan etme zorunluluğunu getirmişti. Yeni düzenleme, bu uygulamayı bir adım ileri taşıyarak, yalnızca hesap bilgisi paylaşımının yeterli olmayacağını ve gizli hesapların kabul edilmeyeceğini belirtiyor. Başvuru sahiplerinin sosyal medya içeriklerinin yetkililer tarafından doğrudan görüntülenebilir olması gerekliliği, eğitim almak, değişim programlarına katılmak veya çalışma vizesi ile ABD’ye gitmeyi planlayanlar için yeni bir dönem başlatıyor.