ABD’nin Suriye Askeri Varlığında Kritik Dönüşüm

Suriye’de değişen güç dinamikleri… Esad rejiminin sona ermesinin ardından yeni yönetim çalışmaları hız kazandı ve tam bağımsız Suriye hedefi doğrultusunda kritik adımlar atılmaya başlandı. ABD ordusunun, Suriye’nin güneyinde stratejik bir konumda bulunan Tenef Üssü’nü boşaltarak Şam yönetimine devretmesinin akabinde, Washington’ın Suriye’deki askeri varlığı ve çekilme süreci yeniden tartışılmaya açıldı.

İÇ SAVAŞA GİRİŞ TARİHİ

2011 yılında patlak veren iç savaşa, ABD, 2014 yılının Eylül ayında DEAŞ’a yönelik hava saldırılarıyla müdahale etti. ABD ordusu, DEAŞ’la mücadele gerekçesiyle terör örgütü YPG’yi kara gücü olarak destekleme kararı aldı. Terör örgütüne silah yardımı ve hava destekleri sağlayan ABD, YPG’nin kontrolündeki bölgelerde askeri üsler kurarak güçlendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

AZALAN ASKERİ VARLIK

2015 yılından itibaren askeri üs ve nokta inşa etme faaliyetlerini artıran ABD, Trump döneminde, 2019’dan itibaren Suriye’deki askeri varlığını azaltmaya yöneldi. Beşar Esad yönetimiyle ilgili gelişmelere rağmen ABD, 2025 yılına kadar Deyrizor, Rakka ve Haseke’deki ana üslerini kapatmayı ve askerlerini Irak’a geri çekmeyi planlıyor.

TÜM NOKTALAR KAPATILDI

ABD ordusunun kapattığı bölgeler arasında, Deyrizor, Rakka ve Haseke illerinde bulunan Tel Barak, Koniko, Ömer, Rüveyşid, El Sur, Tenek, Habur Barajı, Sabah Hayır, Robarya, Tel Ades, Kahtaniyye, Himo, Life Stone ve Abdülaziz bulunuyor. Son olarak, yaklaşık 10 yıl süresince bulunan Tenef Üssü de boşaltıldı ve Suriye ordusu bu üssü devraldı.

KALAN ASKERİ ÜSLER

Şu anda ABD ordusu, Haseke ilindeki Şeddadi ve Kasrek bölgelerinde iki ana üs ile birlikte Siyah hapishanesi, Rümeylan, Harab Cir ve Life Stone’da varlık göstermeye devam ediyor. ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi, daha önceki açıklamalarında ordunun DEAŞ’la mücadele görevini yüzde 99 oranında tamamladığını, Suriye’deki üs sayılarını sekizden üçe indirdiklerini ve en nihayetinde bunu birer üs haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.