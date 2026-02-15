Yeni Direksiyon Tasarımlarına Çin’den Yasaklama Geliyor

Otomobil endüstrisinde son dönemlerin en dikkat çekici tasarım eğilimlerinden biri olan yarım direksiyon simitleri, önemli bir engelle karşı karşıya kaldı. Elektrikli araç üreticileri tarafından daha modern bir görünüm sağlamak amacıyla tercih edilen bu tasarımlar, Çin hükümeti tarafından alınan köklü bir karar sonucunda yasaklama aşamasına getirildi. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın hazırladığı yeni güvenlik standartları taslağı, bu tasarımların teknik açıdan onay almasını imkansız kılarak otomobil sektöründe yeni bir dönemin habercisi oluyor.

GÜVENLİK TESTLERİNDEN GEÇMELERİ İMKANSIZ HALE GELİYOR

On yılı aşkın bir süredir yürürlükte olan mevcut standartların yenilenmesiyle birlikte, direksiyon mekanizmalarına yönelik denetimlerin önemli ölçüde arttığı bildiriliyor. Yeni düzenleme, bir direksiyon simidinin onay alabilmesi için belirlenen on farklı noktadan darbe testine tabi tutulmasını gerektiriyor. Ancak yarım direksiyon tasarımlarında, mevzuatın zorunlu kıldığı “üst orta nokta” gibi fiziksel alanlar mevcut olmadığı için bu araçların yeni ulusal standartlara uyması pratikte mümkün görünmüyor. Ayrıca, daha önce bazı modeller için sağlanan test muafiyetlerinin tamamen kaldırılması, üreticileri klasik yuvarlak tasarımlara geri dönmeye zorluyor.

LAKAZA İSTATİSTİKLERİ TEHLİKEYİ ORTAYA KOYUYOR

Yapılan araştırmalar ve kazalara dair istatistikler, sürücü yaralanmalarının yaklaşık yüzde 46’sının doğrudan direksiyon mekanizmasıyla ilgili olduğunu gösteriyor. Geleneksel yuvarlak direksiyonlar, çarpışma anında sürücünün vücudu için geniş bir tampon alanı yaratırken; yarım direksiyon tasarımlarında sürücünün direksiyonu “ıskalama” olasılığı, daha sert yüzeylere çarpma riskini artırıyor. Ayrıca, hava yastığının anında açılması sırasında yarım direksiyonların düzensiz kapak yapılarının beklenmedik kırılmalara yol açabileceği ve sürücülere sert parçalar fırlatabileceği uyarısı da yeni yasağın başlıca gerekçeleri arasında yer alıyor.

GÜNLÜK KULLANIMDA SÜRÜCÜLERİ ZORLUYOR

Yasaklama kararı yalnızca çarpışma güvenliğiyle sınırlı kalmıyor; sürücülerin günlük kullanımda yaşadığı ergonomik zorluklar da bu kararı etkileyen faktörler arasında. Yarım direksiyonlar, Formula 1 araçlarında yüksek performans sunmasına karşın, şehir içi trafik koşullarında yapılan keskin dönüşler, U manevraları ve park etme durumları sırasında sürücülere zorlu anlar yaşatıyor. Kullanıcı geri bildirimlerine göre, manevra yapılırken direksiyonun boşluğa gelmesi kontrol kaybına neden olurken, tek elle kullanmanın zorluğu kaza riskini artırıyor. Birçok sürücünün manevra yaparken istemeden gösterge paneline çarpması, bu tasarımların günlük trafik koşullarına uygun olmadığını kanıtlıyor.

2027 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Otomobil sektörünü köklü bir şekilde etkileyecek olan bu yeni güvenlik standardının 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Bu tarihten itibaren tip onayı almak isteyen tüm yeni modellerin yeni kurallara uyması zorunlu olacak. Halihazırda üretimde olan ve onay almış modeller için ise üreticilerin tasarımlarını güncellemeleri amacıyla yaklaşık 13 aylık bir geçiş süresi planlanıyor. Bu değişimin, Çin pazarındaki küresel devlerin tasarım stratejilerini dünya genelinde değiştirebileceği tahmin ediliyor.